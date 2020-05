Ein junger Mann steht mit seiner minderjährigen Begleiterin an einer Bushaltestelle, als Unbekannte Schüsse auf ihn abfeuern. Das Opfer ist schwer verletzt, offenbar drei Verdächtige entkommen. Eine großangelegte Fahndung dauert an.

Nach den Schüssen auf einen 22-Jährigen an einer Bushaltestelle in Hamburg-Bergedorf sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Nach den mutmaßlich drei Tätern werde gefahndet, teilte ein Polizeisprecher mit. Neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat vom Vorabend konnte der Sprecher nicht mitteilten.

Auf den 22-Jährigen war an einer Bushaltestelle in der Straße Fockenweide vier Mal geschossen worden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen an Bein und Gesäß und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des Polizeisprechers war er in Begleitung einer 14-Jährigen. Die Jugendliche soll Medienberichten zufolge von den Tätern mit Pfefferspray angegriffen worden sein. Bestätigen konnte das der Polizeisprecher jedoch nicht.

Im Rahmen einer großangelegten Fahndung unmittelbar nach der Tat gab es an der nahegelegenen S-Bahn-Haltestelle Nettelnburg eine Festnahme. Ob es sich bei dem dort aufgegriffenen Mann um einen der Täter handelt und ob er mit den Schüssen auf den 22-Jährigen im Zusammenhang steht, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Auch dazu, ob der Mann noch in Polizeigewahrsam ist, konnte er keine Angaben machen. Bei der Großfahndung kam auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Die S-Bahn-Strecke zwischen den Haltestellen Billwerder-Moorfleet und Bergedorf war zwischenzeitlich gesperrt.