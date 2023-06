Zug bleibt in Frankenthal liegen

Zug bleibt in Frankenthal liegen 320 Passagiere aus ICE evakuiert

Erneute ICE-Havarie: Bei sommerlichen Temperaturen bleibt ein Schnellzug in Rheinland-Pfalz liegen. Alle Fahrgäste müssen in einen Ersatzzug gebracht werden. Als die Klimaanlage ausfällt, arbeiten die Einsatzkräfte unter Zeitdruck.

320 Fahrgäste sind aus einem liegen gebliebenen ICE im rheinland-pfälzischen Frankenthal evakuiert worden. Der Schnellzug hatte am frühen Abend wegen eines technischen Defekts auf freier Strecke gehalten, wie die Feuerwehr mitteilte, gegen 18 Uhr sei die Evakuierung angefordert worden. Die anfangs noch funktionierende Klimaanlage sei kurz nach Beginn der Maßnamen ausgefallen, wegen der stark steigenden Temperaturen hätten die Menschen schnellstmöglich aus dem Zug gebracht werden müssen.

Verletzt wurde niemand. Eine Person bekam wegen der heißen Außentemperaturen jedoch kurzzeitig Kreislaufprobleme. Die Reisenden verließen den Zug über eine Rettungsplattform und eine zugeigene Ausstiegstreppe und wurden mit Bussen und Einsatzwagen zum Frankenthaler Hauptbahnhof gebracht, wo ein Ersatzzug bereitstand. Bei dem Einsatz waren nach Angaben der Feuerwehr 55 Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes vor Ort. Auch die Bundespolizei und die Polizeiinspektion Frankenthal unterstützen mit Transportfahrzeugen.

Erst am Sonntag musste ein vollbesetzter ICE in Sachsen-Anhalt auf der Strecke zwischen Berlin und Erfurt evakuiert werden – allerdings unter schwierigeren Umständen, weil der Zug auf einer Brücke havariert war. 800 Passagiere harrten stundenlang ohne Klimaanlage und ohne Strom aus, bevor sie den Zug über einen Rettungssteg verlassen durften und in zwei Ersatzzüge umsteigen konnten.