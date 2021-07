Acht Tote bei Hoteleinsturz in China

In der ostchinesischen Millionenstadt Suzhou stürzt aus bislang ungeklärten Gründen ein Hotel in sich zusammen. Mindestens acht Menschen sterben bei dem Unglück, neun weitere werden noch vermisst. Rettungsteams durchsuchen die Trümmerberge.

Nach dem Einsturz eines Hotelgebäudes im Osten Chinas sind acht Tote geborgen worden. Neun weitere werden noch in den Trümmern vermisst, berichtete die Regierung der bei Touristen beliebten Stadt Suzhou in der Provinz Jiangsu. Das Unglück passierte am Montagnachmittag (Ortszeit), als ein Nebengebäude des Billighotels "Siji Kaiyuan" im Wujiang Distrikt der Stadt westlich der Hafenmetropole Shanghai plötzlich einstürzte.

Das Hotel verfügte laut einer Buchungsseite über 54 Zimmer, einen Festsaal und Konferenzräume. (Foto: imago images/Xinhua)

Insgesamt seien bisher 14 Personen aus den Trümmern gerettet worden. 13 seien verletzt, berichtete die Stadtregierung. Eine groß angelegte Rettungs- und Bergungsaktion sei angelaufen. Suchhunde und Teams mit Erdbebenspezialisten seien im Einsatz. Bilder vom Unglücksort zeigten orange gekleidete Rettungskräfte zwischen großen Trümmerbergen. Laut der chinesischen Reisebuchungsseite Ctrip wurde das "Siji Kaiyuan" 2018 eröffnet. Es verfügte über 54 Zimmer, einen Festsaal und Konferenzräume.

Warum das Hotel in sich zusammenbrach, war zunächst unklar. Ermittlungen zur Ursache laufen. Die Provinzbehörden riefen zu Sicherheitsinspektionen auf, um ähnliche Vorkommnisse anderswo zu verhindern. In der Volksrepublik kommt es immer wieder zu Einstürzen von Gebäuden. Dafür verantwortlich ist oftmals Pfusch am Bau und Korruption.