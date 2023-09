Im US-Bundesstaat Florida sind Alligatoren nicht gerade selten. Doch in Pinellas County kommt es zu einem furchtbaren Vorfall mit einem Reptil. Anwohner sichten ein Alligator, der eine Leiche im Maul hat.

Einen ungewöhnlichen Anruf bekommen die Behörden im US-Bundesstaat Florida am vergangenen Freitag. Ein Mann berichtet, er habe in Pinellas County einen Alligator gesehen, der eine menschliche Leiche im Maul hat.

Das Tier sei an einer Wasserstraße zwischen der 134th Avenue North und der 121st Street North in Unincorporated Largo unterwegs. Dem "People"-Magazin berichtete ein Anwohner, auch er habe den Alligator gesehen und einen Stein auf ihn geworfen, damit das Tier den Körper fallen lässt. Der Alligator sei jedoch damit rückwärts ins Wasser gegangen.

Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin zu einem Einsatz aus und töteten den Alligator mit mehreren Schüssen. Auf Bildern des Senders Fox ist das getötete Reptil in einer großen Blutlache zu sehen. Ein Tauchteam barg zudem weitere menschliche Leichenteile aus einem nahen Gewässer.

Opfer wird obduziert

In einer späteren Mitteilung hieß es, das Opfer sei identifiziert worden. Es handelt sich demnach um eine 41-jährige Frau. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll nun die Todesursache der Frau klären.

Die Menschen aus der Umgebung reagierten schockiert auf den Vorfall. Eine Frau sagte dem Sender FoxNews, sie hätte nie gedacht, dass sich in der Gegend ein Alligator aufhalten könnte. Den Polizeiberichten zufolge war das Tier mehr als vier Meter lang. Anderen Anwohnern zufolge hatte es in dem fünf Hektar großen See in der Nähe in letzter Zeit jedoch mehrere Alligatorsichtungen gegeben. Die Behörden riefen Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Bedenken wegen Alligatoren haben, die entsprechende kostenfreie Hotline anzurufen.

Nach Angaben der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission kommen amerikanische Alligatoren häufig in Süßwasserseen und langsam fließenden Flüssen sowie in Brackwasserlebensräumen vor, selten jedoch in Salzwasser. Alligatoren fressen hauptsächlich Raubfische, Schlangen, Schildkröten, kleine Säugetiere und Vögel.