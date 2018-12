Die Polizei rückte am Vormittag mit einem Großaufgebot an.

In einer Arztpraxis im Osten Londons greift ein Mann mit einer Machete drei Menschen an und verletzt sie. Der Täter ist nur mit einer Unterhose bekleidet und kann noch vor Ort verhaftet werden.

Am Vormittag dringt im Stadtteil Tower Hamlets im Osten von London ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann in ein Gesundheitszentrum ein und greift mit einer Machete mehrere Menschen an. Drei von ihnen werden verletzt und müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist nichts bekannt, doch schwebe niemand in Lebensgefahr, so die Polizei. Sie betonte außerdem, dass es sich nicht um einen terroristischen Akt gehandelt habe.

Der Täter konnte schon wenig später in der Nähe der Praxis verhaftet werden. Auch er soll Verletzungen aufweisen. In einem Twitter-Video ist zu sehen, wie er in Handschellen abgeführt und zu einem Polizeiwagen gebracht wird.

Motiv noch unklar

Erst Anfang November hatte es in der britischen Hauptstadt einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Der löste zeitweise Panik und einen größeren Polizeieinsatz aus. Das Sony-Hauptquartier im noblen Stadtteil Kensington wurde dabei evakuiert.

Wie Sony damals bestätigte, war es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Kantinen-Mitarbeitern gekommen. Berichten zufolge stach einer der beiden dabei mit einem langen Messer auf seinen Kollegen ein. Die Nachrichtenagentur PA berichtete unter Berufung auf einen Sony-Angestellten, es habe sich um einen Streit zwischen zwei Küchen-Mitarbeitern gehandelt.

Über das Motiv bei der Attacke am Morgen ist nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.