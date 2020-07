Diese Szenen aus dem Berliner Bezirk Neukölln sind verstörend: Ein Auto rammt mehrere andere Fahrzeuge und fährt beinahe noch einen Polizisten an. Die Beamten geben mehrere Schüsse ab, am Ende gibt es noch eine Jagd zu Fuß. Warum? Wegen einer Verkehrskontrolle.

Mehrere Schüsse, mehrere Crashs mit dem Auto und eine amtliche Verfolgungsjagd zu Fuß: Dreharbeiten für einen Film? Nein, eine eskalierte Verkehrskontrolle in Berlin. Was war passiert? Wie die "B.Z." berichtet, wollten zwei Polizisten am Mittag einen Wagen aus Greifswald kontrollieren, doch der Fahrer ignoriert die Beamten und flüchtet, die Polizisten hinterher.

Der Autofahrer habe zunächst eine Verkehrskontrolle an der Brücke über die S-Bahn am Bahnhof Hermannstraße durchbrochen, sagte eine Polizeisprecherin später. In einer Straße in der Nähe stockt der Verkehr, für den Fahrer wird es eng. Es geht weder in die eine Richtung voran, noch in die andere. Der Fahrer wendet, es fallen Schüsse aus der Dienstwaffe eines der beiden Polizisten. Die Schüsse zielen offenbar auf den Motorblock des Autos. Später bestätigt die Polizei, dass ein Beamter zweimal auf die Motorhaube des BMWs gefeuert habe.

Der Mann am Steuer fährt indes ungeachtet weiter, touchiert dabei fast einen der Beamten - und crasht schließlich in das Stauende. Die Beamten fordern ihn auf, die Arme zu heben, stehen mit vorgehaltenen Waffen an der Fahrertür, doch der Täter springt an der anderen Seite aus dem Auto, rennt davon. Die Polizisten und mindestens ein Passant hinterher. Die wilde Flucht endet allerdings nach wenigen Metern, der Mann wird gestellt.

Durch die Unfälle wurde der Mann verletzt - "nicht durch den Waffengebrauch", betonte die Polizeisprecherin. Wer der Fahrer ist und warum er sich der Kontrolle entzog, war zunächst offen. Auch ob er sich in Gewahrsam oder noch in Behandlung befindet, konnte die Polizei nicht sagen. In der belebten Straße hatten mehrere Anwohner die filmreife Verfolgungsjagd auf Handyvideos dokumentiert. Ein User schrieb bei Twitter dazu: "Berlin, Neukölln. Ein ganz normaler Tag".