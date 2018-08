Panorama

"Er sah glücklich aus": Arbeiter demoliert Häuserzeile mit Bagger

Nach einem Streit mit seinem Arbeitgeber - einer Baufirma - rastet ein 31-jähriger Brite aus: Er klaut einen Bagger und demoliert fünf nagelneue Reihenhäuser in einer Kleinstadt nahe London. Erst die Polizei kann den Mann in seiner Zerstörungswut stoppen.

Ein Bauarbeiter hat in Großbritannien mit einem Bagger fünf nagelneue Reihenhäuser zerstört - angeblich wegen ausstehender Zahlungen. Am Montag musste sich der Mann aus Rumänien vor Gericht für den Millionenschaden verantworten. Zum Motiv äußerte er sich nicht. "Das sieht wie nach einem Erdbeben oder Bombeneinschlag aus", zitierte die Zeitung "The Sun" eine Nachbarin aus Buntingford nördlich von London. Ein weiterer Nachbar sagte: "Er sah glücklich aus".

Augenzeugen zufolge hatte der 31-Jährige nach seiner Tat gesagt, dass er kein Geld für seine Arbeit bekommen habe. Sein Arbeitgeber sieht das jedoch anders: Demnach war der Mann, der aus Rumänien stammt, zuvor entlassen worden. Zudem sei ihm gesagt worden, dass sein Gehalt so lange einbehalten werde, bis ein vermisstes Firmenfahrzeug wieder aufgetaucht sei. Der Wagen soll mittlerweile 2414 Kilometer entfernt in Rumänien aufgefunden worden sein.

Offenbar aus Rache für seine Kündigung soll der 31-Jährige dann am vergangenen Samstag zunächst auf einer Baustelle einen Bagger gestohlen und dann die Häuserzeile demoliert haben. Weil sie noch im Bau waren, befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in den Gebäuden. Augenzeugen berichteten, der Täter habe gelacht und Fotos von dem Schaden gemacht. Beim Eintreffen der Polizei soll er glücklich und ruhig gewirkt haben. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Nicht alle ramponierten Häuser, von denen jedes etwa 800.000 Pfund wert war, können noch gerettet werden. Die Besitzer wollten eigentlich in wenigen Wochen einziehen. Doch daraus wird auf absehbare Zeit nichts. Die Baufirma erklärte laut "The Sun", man müsse nun das Gutachten eines Ingenieurs abwarten, bevor die Planungen zur Reparatur der Bungalows beginnen können. "Wir sind absolut am Boden zerstört wegen der betroffenen Käufer."

Quelle: n-tv.de