Dass die Impfungen in Deutschland eher schleppend vorankommen, hat auch damit zu tun, dass der Impfstoff von Astrazeneca nicht Menschen über 65 verabreicht wird. Doch das soll sich nun doch noch ändern.

Künftig können in Deutschland auch Menschen jenseits der 65 mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. Wie die "FAZ" berichtet, plant die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung dahingehend zu ändern. Bisher hatte sie das Präparat nur für Jüngere empfohlen und dies mit fehlenden Daten begründet.

Schon im neuen Corona-Beschlusspapier von Bund und Ländern hatte es am Mittwochabend geheißen, dass mittlerweile ausreichend Daten aus Großbritannien vorlägen. Auch Politiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU oder auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hatten angedeutet, dass die Stiko ihre Empfehlung bald ändern dürfte.

Der Impfstoff von Astrazeneca hat den Vorteil, dass er nicht so stark gekühlt werden muss wie die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna. Er lässt sich in Kühlschränken lagern und könnte damit auch einfach in Arztpraxen verabreicht werden. Es handelt sich um einen Vektor-Impfstoff, der in zwei Dosen gespritzt wird. Außerdem ist das Präparat günstiger als jene von Biontech und Moderna.

Er verfügt über eine Wirksamkeit von 65 Prozent. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen 35 Prozent keinen Schutz genießen. Wegen dieses Missverständnisses hatten manche Impfberechtigte den Impfstoff zurückgewiesen und eine Einladung verstreichen lassen. Experten zufolge sind aber alle Geimpften vor schweren Verläufen von Covid-19, insbesondere dem Tod, geschützt.