Zum Start in die Wetterwoche dürfte es im Norden Deutschlands noch mal etwas ungemütlich werden - eine Kaltfront bringt am Montag Schauer und Gewitter. Danach dürfte sich jedoch der Sommer wieder durchsetzen. Im Süden sind bereits am Montag mehr als 30 Grad zu erwarten.

Nach dem sommerlichen Wochenende bringt eine Kaltfront dem Norden und der Mitte zum Wochenstart Schauer und Gewitter sowie spürbare Abkühlung, so die Wetterexperten von RTL/ntv. Im Süden kann sich der Sommer dagegen meist über die ganze Woche halten. Ab Dienstag sorgt ein Ableger des Azorenhochs auch in der Nordhälfte wieder für Besserung. Die Schauer lassen nach und wir bekommen hier bei Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad immerhin noch gutes Ausflugswetter. Alles in allem steht uns also wieder eine ruhige, relativ normale Sommerwoche ohne große Extreme bevor.

Nacht

Im Nordwesten bilden sich Schauer und Gewitter, im Osten und Südosten auch noch vereinzelt Blitz und Donner. Sonst verläuft die Nacht trocken bei 11 bis 16 Grad.

Montag

Von der Ostsee bis zu den Mittelgebirgen startet die neue Woche wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Im Norden und Westen wird es bald schon wieder freundlicher. Dazu gehen die Temperaturen in der Nordhälfte auf 18 bis 24 Grad zurück. (in Richtung Lausitz vor den Gewittern nochmal bis 27 Grad). Im Süden verläuft der Montag dagegen erneut sonnig und heiß mit bis zu 32 Grad am Oberrhein.

Trend

In der Nordhälfte meist ein schöner Mix aus Sonne, Wolken und nur wenigen Schauern bei 18 Grad an der Küste und bis 23 Grad vom Rheinland bis nach Brandenburg. Südlich der Mittelgebirge bleibt es sommerlich mit viel Sonne bei 24 bis 27 Grad, am Oberrhein knapp 30 Grad. Nur am Alpenrand ist es zeitweise kühler und gewittrig. Zum Ende der Woche könnte die Sommerwärme auch mal wieder in der Mitte ankommen.

Waldbrandgefahr: Im Süden groß, stellenweise höchste Gefahrenstufe. Im Norden meist entspannter.

UV-Belastung: Verbreitet mittel bis hoch, im Süden sehr hoch. (Extrem nur ganz vereinzelt)