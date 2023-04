Zyklone wie "Yasi" richteten in Australien bereits großen Schaden an.

Westaustralien droht ein heftiger Zyklon mit massiven Windböen und Starkregen. Die Anwohner machen bereits ihre Häuser sturmsicher, in etlichen Supermärkten kommt es zu Hamsterkäufen. Vor allem beliebte Touristenorte sind in Gefahr.

Westaustralien bereitet sich auf den möglicherweise schwersten tropischen Wirbelsturm seit Jahren vor. Besonders betroffen könnte die auch bei Touristen beliebte Region Kimberley im Norden des Bundesstaates Western Australia sein, warnten Meteorologen. Bisher befinde sich das Wettersystem noch über dem Meer, bewege sich aber auf die Küste zu, wo der Sturm in den nächsten Tagen eintreffen werde. Sobald er als Zyklon klassifiziert wird, soll der Sturm "Ilsa" heißen.

Möglicherweise könnte es sich um einen Zyklon der Kategorie 4 handeln, sagte die Meteorologin Jessica Lingard dem australischen Sender ABC. Diese seien "unglaublich zerstörerisch", wie die Wirbelstürme Tracy (1974) und Debbie (2017) bewiesen hätten. "Heftige Auswirkungen" seien entlang der Küste zwischen Port Hedland und Broome am Donnerstag oder Freitag zu erwarten, schrieb die Nachrichtenseite News.com.au. Experten rechneten mit massiven Windböen und Starkregen. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser sturmsicher zu machen. In einigen Supermärkten sei es bereits zu Hamsterkäufen gekommen, hieß es.

Weltklimarat prophezeit Dürre, Hitze und Überschwemmungen

Australien hat immer wieder mit Naturkatastrophen zu kämpfen. 2011 richtete der Jahrhundert-Zyklon "Yasi" vor allem in Queensland schwere Schäden an. Im Juli 2022 wurde wegen Hochwassers eine Evakuierungsanordnung für Zehntausende Einwohner von Sydney herausgegeben, mehrere Vororte der größten Stadt Australiens wurden überschwemmt. Im Oktober erstreckte sich ein Sturmgebiet über eine Länge von 3500 Kilometern vom Norden Queenslands bis zum südöstlichen Bundesstaat Victoria und sorgte für schwere Überschwemmungen. Im Januar dieses Jahres hatte es in der Region Kimberley nach extrem heftigen Regenfällen eine Jahrhundertflut gegeben.

Ein Bericht des Weltklimarates vom Februar 2022 geht davon aus, dass Australien in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird. Stärkere Hitze, gefährlichere Feuer, mehr Dürren und Überschwemmungen, ein höherer Meeresspiegel und trockenere Winter sind demnach zu erwarten.