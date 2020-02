Auto fährt in Zuschauer von Karnevalsumzug

Mehrere Verletzte in Hessen

Zahlreiche Rettungskräfte sind in Volkmarsen im Einsatz.

Zahlreiche Menschen besuchen einen Rosenmontagsumzug in Nordhessen, als ein Auto plötzlich in die Menge rast. Mindestens ein Dutzend Personen kann sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei nimmt den Fahrer fest.

Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in einen Karnevalsumzug gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde festgenommen. Die "Waldeckische Landeszeitung" berichtete über mindestens ein Dutzend Verletzte.

Demnach sei der deutsche Fahrer mit einem im Landkreis Waldeck-Frankenberg zugelassenen silberfarbenen Mercedes in die Zuschauermenge gefahren. Die Menschen standen dem Blatt zufolge dicht gedrängt, als der Wagen durch die Absperrung auf die Menschen zufuhr. Unter den Verletzten seien auch Kinder, hieß es.

Der Hessische Rundfunk berichtete, dass das Auto etwa 30 Meter weit in die Menschenmenge fuhr, bis es zum Stehen kam. Augenzeugen gaben demnach an, dass der Fahrer noch Gas gegeben habe. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehrere Rettungswagen sind vor Ort. Es ist bislang noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.