Zwei Tote in Vorpommern Auto prallt frontal auf Reisebus

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen gestorben und mehr als 20 verletzt worden. Laut Polizei prallten ein Reisebus und eine Pkw auf der Bundesstraße 104 unweit der polnischen Grenze bei Stettin frontal aufeinander. Aus ungeklärter Ursache sei der Nissan mit einem 36-jährigen Fahrer und einer 37-jährigen Beifahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Insassen wurden demnach bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Der Reisebus eines Rostocker Unternehmens war nach Angaben der Polzei mit 34 Personen auf dem Rückweg von einer Einkaufsfahrt in Polen. 22 von ihnen wurden leicht verletzt, zwei weitere schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Die Bundesstraße war am Nachmittag zwischen den Orten Rossow und Zerrenthin für mehrere Stunden vollgesperrt. Die Fahrgäste aus dem Reisebus wurden ins Rossower Gemeindezentrum gebracht und dort durch den Bürgermeister, den Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam des Landkreises betreut. Das Busunternehmen stellte ein Ersatzbus bereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.