Es klingt wie in einem Film: Eine brasilianische Diebesbande gräbt unter einer Bank einen mehr als 60 Meter langen Tunnel und stapelt Hunderte Säcke ausgehobener Erde. Doch der Plan geht dieses Mal nicht auf. Die Polizei greift ein, die Aktion endet in einer Schießerei.

In Brasilien haben Polizisten nach eigenen Angaben einen Bankraub vereitelt und dabei einen mehr als 60 Meter langen Tunnel entdeckt. Eine kriminelle Organisation habe am Sonntagmorgen die Verwaltungszentrale der Staatsbank Banco do Brasil in Campo Grande, der Hauptstadt von Mato Grosso do Sul, ausrauben wollen, teilte die Zivilpolizei des südlichen Bundesstaates mit.

Dafür habe die Bande, die auf Banküberfälle im ganzen Land spezialisiert sei, den Tunnel gegraben. Mehrere Mitglieder der Gruppe seien festgenommen worden. Hunderte Säcke voller Erde hatten die Kriminellen in einem Lagerhaus gesammelt. Dort gelangten sie über eine Treppe zu ihrem Tunnel.

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals G1 erreichten die Polizisten in den frühen Morgenstunden das Haus, das die Bande benutzte. Dort erwischten sie demnach die mutmaßlichen Bankräuber beim weiteren Graben des Tunnels. Dieser sei bereits unter dem Bankgebäude verlaufen. Dem Bericht zufolge gab es einen Schusswechsel, bei dem zwei Kriminelle getötet wurden. Mehr als sechs Monate lange Ermittlungen einer Sondereinheit waren der Polizei zufolge dem Einsatz vorausgegangen.