Straßen, Mauern und Wände sind seine Leinwand: Streetart-Künstler Banksy schenkt seiner Heimatstadt Bristol ein neues Graffiti - eine niesende Frau. Die Straße hat der geheimnisvolle Artist, dessen Identität nach wie vor unbekannt ist, bewusst für sein neustes Werk gewählt.

In Bristol ist ein neues Werk des geheimnisumwitterten Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Sein neustes, auf eine grüne Hauswand gesprühtes Werk zeigt eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim starken Niesen ihr Gebiss verliert. Er veröffentlichte heute ein Foto des Graffitis auf Instagram - die übliche Art des Künstlers, seine Urheberschaft zu bestätigen - und ein Hinweis, dass ein anderer Fund vom Vortag wahrscheinlich kein Banksy ist.

Den Platz für sein neustes Streetart-Werk hat der Künstler nicht zufällig ausgewählt: Weil das Haus am Anfang der Vale Street liegt, die als steilste Straße Englands gilt, sieht es auf einem der von Banksy veröffentlichten Fotos so aus, als hätte das Niesen der Frau eine Mülltonne umgeworfen und die benachbarten Häuser zum Kippen gebracht.

Für Banksy, dessen Werke in der ganzen Welt zu finden sind, ist das neueste Graffiti ein Heimspiel. Seine Identität gibt nach wie vor Rätsel auf, als bekannt gilt aber, dass der Künstler aus Bristol stammt. Einen Namen machte er sich mit gesellschaftskritischen und kontroversen Motiven, die immer wieder überraschend auftauchen.

Monolith wohl kein Banksy

Sein Bekanntheitsgrad ist so groß, dass andere in Großbritannien sich offenbar gezwungen sehen, es kenntlich zu machen, wenn etwas nicht von Banksy stammt: Gestern war - nach dem Auftauchen vieler ähnlicher Metall-Säulen in aller Welt - im Südwesten Englands ein Monolith mit der Aufschrift "Not Banksy" aufgetaucht.

Die Skulptur war auf dem Hügel Glastonbury Tor in der Grafschaft Somerset entdeckt worden, wie unter anderem der "Evening Standard" berichtete. Auf die metallische Skulptur steht in schwarzen Lettern "Not Banksy" ("Nicht Banksy") geschrieben. Außerdem ziert eine für die Werke des mysteriösen Streetart-Künstlers typische Ratte den Monolithen.

Ob Banksy selbst hinter dem Werk steht oder es sich um einen Tribut an den berühmten Graffiti-Künstler handelt, ist unklar. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass der Monolith in Glastonbury ebenfalls von dem bekannten Streetart-Künstler stammen könnte - zumal auch der fast schon übliche Instagram-Post dann sehr lange auf sich warten lassen würde. Auf Twitter-Fotos einer lokalen Fotografin ist unter anderem zu sehen, wie der Monolith umgekippt auf dem Boden liegt.