Als im südostenglischen Margate ein neues Motiv des Street-Art-Künstlers Banksy auftaucht, zieht es in kurzer Zeit zahlreiche Besucher an. Doch kurz darauf fehlt ein Gefrierschrank, um den herum der Künstler sein Bild gestaltet hatte. Die Behörden hatten eingegriffen, allerdings nur temporär.

Für Aufsehen sorgen die Bilder des Street-Art-Künstlers Banksy immer wieder. Sein jüngstes Motiv beschäftigte die Menschen allerdings tagelang. Am Valentinstag gab es zunächst großes Erstaunen, als das Bild am Grosvenor Place in Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent auftauchte.

Es zeigt eine Frau im Stil der 1950er-Jahre, die eine Schürze und gelbe Gummihandschuhe trägt. Sie hat ein blaues Auge und ihr fehlt ein Zahn. Neben ihr steht eine Gefriertruhe, die offenbar jemand an dieser Hauswand entsorgt hat. Aus ihr ragen - wieder im typischen Banksy-Stil - zwei Beine mit Herrenschuhen. Das Bild lässt nur einen Schluss zu, die Frau hat gerade ihren Partner in eine Gefriertruhe geschubst. Es wurde allgemein als Beitrag gegen häusliche Gewalt in vielen Beziehungen verstanden.

Doch gerade diese Gefriertruhe wird zum Problem. Die Stadtverwaltung von Margate erklärt den Müll, der ja zum Bild gehört, für nicht sicher und lässt ihn abtransportieren. In einer Erklärung heißt es, man habe sie eingelagert und werde sie zurückgegeben, "sobald sie für die Öffentlichkeit sicher gemacht wurde". Man wolle auch mit den Grundstückeigentümern sprechen, um Optionen zur Erhaltung des Kunstwerks zu besprechen.

Wichtige Botschaft

Tatsächlich machte die Kommune in kürzester Zeit mit ihren Ankündigungen Ernst. Schon wenige Stunden nach der Entfernung kehrte die Gefriertruhe zurück, ohne die das Bild etwas unverständlich geworden war. Außerdem wurden über den Murals durchsichtige Schutzwände angebracht. So soll sichergestellt werden, dass das Bild lange zu sehen ist. "Banksy wirft in diesem Kunstwerk das wichtige Thema häuslicher Gewalt auf", betonte der Gemeinderat. In der Vergangenheit waren Kunstwerke von Banksy immer wieder beschädigt oder gestohlen worden.

Der anonyme Straßenkünstler hatte bestätigt, dass er hinter dem Kunstwerk steckt, indem er am Dienstag eine Reihe von Fotos des Stücks auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.