Im Nordosten müssen ABC-Experten der Feuerwehr auf eine Baustelle anrücken. Denn dort gefundene Tonflaschen entpuppen sich als gefährliche chemische Kampfmittel. Diese sind offenbar Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg.

Auf einer Großbaustelle in Ahlbeck in Mecklenburg-Vorpommern sind chemische Kampfstoffe entdeckt worden. Am Dienstag wurde zunächst der Fund einer Kiste mit Tonflaschen gemeldet, wie die Polizei in Neubrandenburg nun mitteilte. Diese seien bruchstückhaft mit dem Aufdruck "Nur mit Gasmaske" versehen gewesen. Wegen eines zusätzlichen "undefinierbaren Geruchs" sei der Munitionsbergungsdienst angerückt.

Dieser habe festgestellt, dass es sich um einen gesundheitlich als bedenklich einzustufenden chemischen Kampfstoff handeln könnte. Der ABC-Zug der Feuerwehr, der für biologische und chemische Waffen zuständig ist, konnte den Kampfstoff demnach unschädlich in entsprechenden Behältnissen sichern. Die Mittel sollen aus dem Zweiten Weltkrieg stammen.

Bei der Beseitigung seien noch weitere Kisten mit Tonflaschen gefunden worden, sodass der Einsatz mehrere Stunden gedauert hätte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Kampfmittel sollten noch am heutigen Mittwoch entsorgt werden.