Auch über Frankfurt am Main zogen an Fronleichnam teils schwere Unwetter hinweg.

In Bayern gerät eine Familie auf einer Wanderung in ein Gewitter. Als eine Windböe einen Baum umreißt, befinden sich Mutter und die beiden Kinder genau darunter. Zu ihrem Glück halten sich ganz in der Nähe zwei Ärzte auf.

In der Nähe von Nürnberg hat ein von einer Windböe umgestürzter Baum eine 34-Jährige und ihre beiden Kinder verletzt. Die beiden Kinder hätten wiederbelebt werden müssen und seien dann in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei in Bayreuth mit. Der acht Jahre alte Sohn sei wegen seiner schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber aus dem Ort Weißenohe abgeholt worden.

Der Vater der Familie sowie die Großmutter, die ebenfalls an der Wanderung teilgenommen hatten, seien wenige Meter vor der Frau und den Kindern gelaufen und unverletzt geblieben. Zum Glück hätten sich ganz in der Nähe mehrere Ersthelfer aufgehalten, unter ihnen auch zwei Ärzte, heißt es. In Bayern traten den ganzen Tag über teils schwere Gewitter auf.

Auch in anderen Regionen in Süd- und Mitteldeutschland sorgte der erste heiße Tag des Jahres am Donnerstag für schwierige Witterungsverhältnisse. In Baden-Württemberg gab es wegen eines Hagelschauers auf der Autobahn 81 bei Boxberg im Main-Tauber-Kreis einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen, als ein Autofahrer wegen schlechter Sicht ins Schleudern geriet - drei Menschen wurden schwer und vier Menschen leicht verletzt. Außerdem zogen schwere Gewitter mit Starkregen und Hagelschauern über den Schwarzwald, die Schwäbische Alb und die Region Stuttgart hinweg, größere Schäden wurden von dort aber nicht vermeldet.

Es bleibt heiß

Am Freitag ziehen sich die Gewitter vorwiegend in den Südosten Deutschlands zurück. Vor allem entlang des Rheins bleibt es aber heiß, bei Temperaturen von bis zu 31 Grad. Auch an Mosel und Main kann die 30-Grad-Marke erstmals überschritten werden. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die 30-Grad-Marke am Donnerstag mit 30,7 Grad Celsius in Potsdam geknackt worden.

Am Wochenende wartet dann ein freundlicher Mix aus Sonne und Quellwolken, Schauer und Gewitter bleiben die Ausnahme. Die Temperaturen sind unverändert sommerlich mit meistens 25 bis 31 Grad.