Tödlicher Unfall in Tirol: Bergsteiger stürzt im Regen ab

Tragisches Unglück in den Lechtaler Alpen: Inmitten eines aufziehenden Unwetters wartet eine 52-jährige Deutsche unterhalb des Gipfels auf ihren Mann. Der verliert beim Abstieg in schwierigem Gelände den Halt.

Bei starkem Regen ist ein deutscher Bergsteiger in den Lechtaler Alpen in Tirol tödlich verunglückt. Der 60-Jährige aus dem Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg war beim Abstieg vom 3036 Meter hohen Gipfel der Parseierspitze bei Grins im Westen Österreichs auf einer nassen Felsplatte ausgerutscht.

Nach Polizeiangaben stürzte er 200 Meter über felsiges Gelände in ein Eisfeld. Seine Frau, die unterhalb des Gipfels auf ihn wartete, informierte die Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod des Urlaubers feststellen konnten.

Die 52-Jährige wurde anschließend vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die Unglücksstelle liegt rund 70 Kilometer westlich von Innsbruck und rund 140 Kilometer südwestlich von München. Die Parseierspitze ist der höchste Berg der nördlichen Kalkalpen und gilt aufgrund der teils sehr ausgesetzten Routen zum als vergleichsweise schwierig zu besteigen.

