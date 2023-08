Warum der Polizist offenbar wusste, dass dieser Autofahrer so viel Geld bei sich hatte, ist einer der spannenden Fragen an diesem Fall.

Um mehrere Zehntausend Euro soll ein Berliner Polizist einen Autofahrer bei einer Straßenkontrolle nach Feierabend erleichtert haben. Nun muss er sich wegen Raubes verantworten. Der Fall wirft Fragen auf.

Ein Berliner Polizist soll bei einer vorgetäuschten Personenkontrolle einen Autofahrer gestoppt und um Zehntausende Euro beraubt haben. Der 48-Jährige wurde wegen Raubes festgenommen und mit sofortiger Wirkung suspendiert, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. In seiner Wohnung und in von ihm genutzten Diensträumen seien bei Durchsuchungen am Montag Beweismittel sichergestellt worden.

Der Kommissar ist jedoch auf freiem Fuß. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde laut Behörden außer Vollzug gesetzt. Den Ermittlungen zufolge soll der Polizist bei der Tat einen Komplizen gehabt haben. Dieser blieb bislang aber unbekannt. Das Duo soll am 19. Juli gegen 23.15 Uhr auf der Berliner Stadtautobahn in Höhe des Messedamms mit Sondersignalen und Polizeikelle einen Autofahrer herausgewunken und gestoppt haben. Der Polizist, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Feierabend war, soll im zivilen Dienstauto seiner Direktion unterwegs gewesen sein.

Woher kam das Geld?

Er trug nach den Ermittlungen dabei seine Uniform und hatte seine Dienstwaffe im Holster. Bei dem 62-Jährigen sei so der Eindruck erweckt worden, es handele sich um eine ordnungsgemäße polizeiliche Maßnahme. Bei der Kontrolle sollen der Beamte und sein Komplize dann den Autofahrer mit Handschellen gefesselt und in das Polizeiauto gebracht haben. Dann sollen sie aus dessen Auto mehr als 57.000 Euro Bargeld und zwei Handys mitgenommen haben. Der 62-Jährige soll danach ein Sicherstellungsprotokoll erhalten haben - auf dem das beschlagnahmte Geld aber nicht verzeichnet war.

Der Fall wirft mehrere Fragen auf - zum Beispiel, warum der Autofahrer so viel Bargeld bei sich hatte. Dazu machte die Polizei bisher keine Angaben. Die Frage nach der Herkunft des Geldes gehöre aber auch zu den Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Dabei liegt nahe, dass der Polizist wusste, dass der Mann so viel Bargeld dabei hatte. Warum er genau diesen Autofahrer aus dem Verkehr zog, wird ebenfalls zu klären sein - bisher ist auch diese Frage noch offen.