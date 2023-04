Eine 57-Jährige in Berlin bestellt sich abends Pizza nach Hause. Als der Lieferant vor ihrer Wohnungstür eintrifft, zückt die Frau plötzlich eine Waffe. Der Mann ergreift die Flucht und ruft die Polizei.

Eine stark betrunkene Berlinerin hat einen Pizzaboten an ihrer Wohnungstür mit einer Schusswaffe bedroht und damit einen Einsatz von Spezialkräften ausgelöst. Nach Angaben der Polizei vom Nachmittag ließ sich die 57-Jährige am Sonntag gegen 22 Uhr von diesem ein Abendessen zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Tempelhof liefern, hielt dem 38-jährigen Lieferanten dabei aber nach dessen Aussage eine Pistole vor. Der Mann flüchtete und alarmierte die Polizei.

Spezialeinsatzkräfte drangen wenig später in die Wohnung ein und nahmen die Bewohnerin vorläufig fest. Zugleich fanden sie dort eine Schreckschusswaffe mit mehr als 50 Patronen, die sie umgehend beschlagnahmten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, machte die Frau freiwillig einen Atemalkoholtest, der einen Wert von etwa 3,5 Promille ergab. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und einem Psychiater vorgestellt. Anschließend wurde sie stationär aufgenommen.