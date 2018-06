Panorama

Polizei glaubt an Notfall: Betrunkener Lkw-Fahrer schläft auf A2 ein

Erst fährt er Schlangenlinien, dann stoppt er mitten auf der Autobahn und hängt zusammengesunken über dem Lenkrad: Als Autobahnpolizisten den Fahrer eines Lkw so finden, rechnen sie mit dem Schlimmsten. Doch am Ende kommt alles anders.

Ein sturzbetrunkener Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen hinter dem Lenkrad eingeschlafen. Der 55-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag laut Zeugen zunächst in Schlangenlinien und im Schritttempo bei Hamm über die Autobahn. Dann stoppte er laut der Dortmunder Polizei auf dem Hauptfahrstreifen und löste einen Stau aus.

Das fiel einer Streife der Autobahnpolizei auf. Als die Beamten den über seinem Lenkrad zusammengesunkenen Fahrer entdeckten, gingen sie von einem medizinischen Notfall aus und alarmierten einen Rettungswagen. Der Mann aus dem Landkreis Soest öffnete nach energischem Klopfen dann aber doch die verschlossene Fahrerkabinentür - und die Polizisten stellten schnell die wahre Ursache für dessen Zustand fest. Der Fahrer sei "schlichtweg sturzbetrunken" gewesen, berichteten sie.

Diese Diagnose wurde von dem kurz darauf eintreffenden Notarzt bestätigt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Fahrer wollte seinen Lastwagen zunächst sogar wieder starten, was die Polizisten aber "umgehend unterbinden" konnten. Sie nahmen ihm Schlüssel und Führerschein ab. Auf den 55-Jährigen wartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Quelle: n-tv.de