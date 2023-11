Alarm am Hamburger Flughafen: Am Abend rast ein Bewaffneter auf das Gelände des Airports, legt Feuer und schießt um sich. Starke Kräfte der Polizei rücken an. Im Auto des Mannes befindet sich ein Kind.

Der Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden. Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei, am Abend. Der Mann habe eine Waffe und damit bereits zwei Mal in die Luft geschossen. Er habe ein Kind mit an Bord. Ob sich in dem Fahrzeug noch ein zweites Kind befindet, wie zunächst vermutet, ist unklar. Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. "Wir gehen im Moment von einer Geisellage aus", teilte die Polizei mit.

Verhandlungsführer stehen inzwischen in Kontakt mit dem Mann. Der Wagen steht Berichten zufolge nun im Bereich des Geschäftsflieger-Terminals. Nach Informationen von ntv.de legte der Mann auch mehrere Feuer und führte Molotow-Cocktails mit sich. Er habe zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen, sagte Gerbert. Es sei kein Schaden entstanden, die Flughafenfeuerwehr habe die Flaschen löschen können.

Starke Kräfte der Landes- und der Bundespolizei, darunter Scharfschützen, befinden sich in der Nähe des Fahrzeugs. Auch die Beweis- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei ist aktiv. "Die sind sehr robust ausgestattet", sagte Gerbert.

Kein Flugverkehr am Samstag

"Der Flughafen wird geräumt und ist es größtenteils auch schon", sagte eine Flughafensprecherin. Es seien auch mehrere Maschinen bereits geräumt worden. Auf der Homepage des Flughafens heißt es: "Aufgrund einer polizeilichen Maßnahme auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens finden am heutigen 4. November keine Starts und Landungen mehr statt." Auch für Samstag sind alle Starts und Landungen gestrichen. Alle betroffenen Passagiere sollten sich direkt an die Fluggesellschaft wenden.

Nach Angaben einer Flughafensprecherin wären von der offiziellen Sperre des Flughafens um 20.24 Uhr bis Betriebsschluss um 23.00 Uhr normalerweise sechs Starts und 21 Landungen erwartet worden. Die erwarteten Flüge kämen unter anderem aus Hurghada, Agadir, Malaga oder Lissabon, hieß es.