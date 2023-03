Die Einbrecher bohrten ein Loch in die Wand eines Friseurladens im Roland-Center in Bremen.

In Bremen haben sich Kriminelle durch mehrere Wände verschiedener Geschäfte eines Einkaufszentrums gebohrt und schließlich Schmuck aus einem Juwelierladen gestohlen. Die Einbrecher konnten unerkannt fliehen, wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte. Der Sachschaden belief sich auf mehr als zehntausend Euro.

Demnach hebelten die Kriminellen am Wochenende in dem Einkaufszentrum im Bremer Stadtteil Huchting zuerst die Eingangstür eines Friseurs auf. Von dort aus durchbrachen sie die Wand zu einem Schlüsseldienst, bohrten sich weiter in ein benachbartes Reisebüro und in ein Reformhaus.

Von dort gelang den Kriminellen schließlich der Zugriff auf ein angrenzendes Juweliergeschäft. Die Wand wurde stark beschädigt. Die Diebe bedienten sich schließlich an den gefüllten Vitrinen. Die Polizei bat um Hinweise zu dem Diebstahl.