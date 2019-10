Der Vorfall ereignete sich am Flughafen in Chicago. (Archivbild)

Mit hoher Geschwindigkeit zieht ein unbemanntes Verlade-Fahrzeug seine Kreise. Flughafen-Mitarbeiter können nur hilflos dabei zusehen, wie das Gefährt sich nach und nach einem parkenden Passagierjet nähert. Dann hat ein umstehender Mann einen Geistesblitz.

Ein außer Kontrolle geratenes Verlade-Fahrzeug hat am Chicago O'Hare International Airport für Chaos gesorgt. Ein Video, das sich zu Wochenbeginn viral auf Twitter verbreitete, zeigt, wie das kleine Fahrzeug in hoher Geschwindigkeit Kreise zieht und dabei einige blaue Behälter mit Lebensmitteln verliert. Mehrere Flughafenangestellte können dem Ganzen nur zusehen. Versuche, an den fahrerlosen Transporter zu kommen, scheitern.

Als das Gefährt droht mit einem kleineren Flugzeug zu kollidieren, kommt ein Mitarbeiter von American Airlines auf die Idee, es mit einer brachialen Methode zu stoppen. Er steigt kurzerhand auf eine Art elektrischen Hubwagen und rammt den kleinen Essenstransporter. Letzterer stürzt auf die Seite und der Spuk hat ein Ende.

Der Fluggast Kevin Klauer nahm die Szenerie durch Zufall auf, als er am Gate stand. Dem Sender CNN sagte er: "Zuerst war es lustig, den Wagen dabei zu beobachten, wie er selbst fährt und nicht umkippt. Aber als er dann schneller wurde, stellte er eine Gefahr für Menschen dar." Die anderen Reisenden hätten das Spektakel ruhig beobachtet. "Als es zu Ende war, brach am gesamten Gate Applaus aus", so Klauer.

American Airlines teilte CNN zufolge mit, dass ersten Erkenntnissen zufolge das Gaspedal am Wagen eingeklemmt war. Mitarbeiter des Unternehmens seien durch den Vorfall nicht verletzt worden. Lediglich ein Flug konnte deswegen erst mit zehn Minuten Verspätung starten. "Wir begrüßen die schnelle Reaktion eines unserer Mitarbeiter, der das Fahrzeug stoppte."