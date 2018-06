Panorama

Wetterwoche im Schnellcheck: Der Sommer beginnt kühl

Von Björn Alexander

Während es in den letzten kalendarischen Frühlingstagen noch einmal sommerlich warm wird, bringt der offizielle Sommeranfang vielerorts eher kühlere Temperaturen. Mittwoch kann allerdings noch einmal die Badehose ausgepackt werden.

In der neuen Wetterwoche beginnt kalendarisch der Sommer. Und zwar am Donnerstag. Das konnte man angesichts der letzten Wochen im gefühlten Dauersommer fast schon vergessen. Aber irgendwie passt es dann ja auch, dass am längsten Tag des Jahres, nämlich am kommenden Donnerstag, 21. Juni, wenn die Sonne um 12:07 Uhr ihren nördlichen Wendekreis erreicht, das Sommerwetter erst einmal ins Straucheln kommt.

Was wir stattdessen tatsächlich mal brauchen könnten, das wäre besonders im Norden und Osten längerer Landregen, um vielleicht noch größere Ausfälle bei den Ernten der Landwirtschaft ein wenig abzumildern. Jedoch sind die zu erwartenden Regenmengen - aus heutiger Sicht - weiterhin sehr übersichtlich und die Probleme mit der Trockenheit dürften vor allem in der Nordosthälfte nach wie vor andauern. Die Elbe meldet weiterhin Niedrigwasser. Der Pegel in Dessen vermeldet aktuell gerade einmal 80 Zentimeter.

Dann schauen wir doch mal auf die wechselhafte Woche:

Montag

Die Sommerstimmung ist gedämpft und die Sonne hat’s noch schwer. Im Osten hat sie tendenziell am ehesten Chancen. Und auch im Westen müht sie sich redlich, so dass es dort später ebenfalls längere blaue Lücken geben wird. Zuvor sind noch ein paar kurze Schauer drin. Und die könnte es ebenso an den Alpen und bei den Nordlichtern geben. Die Temperaturen sind lauwarm und damit eigentlich auch ganz angenehm bei 20 bis 25 Grad.

Dienstag

Im Nordwesten kann es ein paar Spritzer Regen geben. Im großen Rest bleibt es hingegen trocken und die Sonnenanteile legen deutlich zu. Das gilt auch für die Temperaturen. Oft werden 22 bis 28 Grad erreicht. Lediglich an der See gibt es kühlere 18 Grad.

Mittwoch

Deutschlandweit gesehen ist es der sonnigste, schönste und wärmste Tag der Wetterwoche. Und wenn Sie es zeitlich irgendwie schaffen und wollen, dann könnten Sie versuchen mal wieder raus ins Freibad oder an den Badesee zu gehen. Aktuell mit Wassertemperaturen von um die 18 bis 22 Grad. Unterdessen springen die Quecksilbersäulen an der Luft auf Höchstwerte zwischen 22 Grad an der Nordsee und auf bis zu 32 Grad am Oberrhein, stellenweise vielleicht sogar ein wenig darüber.

Donnerstag

Kalendarisch gesehen befinden wir uns im Sommer. Beim Wetter sieht es in der Südwesthälfte ebenfalls nicht schlecht aus. Weiter nord- und ostwärts kommt aber der Dämpfer bei ein paar Schauern und kühleren Werten. Somit wird die Temperaturspanne größer mit um die 30 Grad im Süden und windigen 16 Grad im Norden.

Freitag und Samstag

Sonne, Wolken, stellenweise mal kurze Regengüsse und im Norden stellt sich gefühlte Schafskälte mit windig-unlustigen 15 Grad ein. Von der Mitte südwärts hält sich wärmere Luft. Mehr als 24 oder 25 Grad werden es jedoch auch dort nicht mehr. Im Vergleich zur teilweise großen Hitzebelastung in den letzten Wochen ist das ja aber vielleicht auch mal ganz angenehm.

Sonntag

Nach den eher unterdurchschnittlichen Temperaturen deuten die Wettercomputer uns eine erste zaghafte Erwärmung an. Die ist bei 18 bis 26 Grad zwar noch eher verhalten. Aber bis dahin ist es ja auch noch lange hin und zuvor lassen wir doch erst einmal den Sommer vorbeischauen.

Quelle: n-tv.de