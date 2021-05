In der kommenden Woche ist noch nicht viel von frühsommerlicher Wärme zu spüren. Stattdessen bleibt das Wetter weiter durchwachsen. Stürmische Winde und Schauer ziehen übers Land. Erst am Wochenende wird es freundlicher, bis zu 24 Grad sind möglich.

Es ist zum sprichwörtlichen Mäusemelken. Denn der (Früh-)Sommer wird es auch in der neuen Wetterwoche schwer haben, in Deutschland Fuß zu fassen. Nicht dass es nicht auch schön ist, im Frühjahr reichlich Regen zu bekommen. Gerade für die Natur ein wirklicher Segen.

Aber auf der anderen Seite wäre es ja auch mal wieder toll, in T-Shirt und kurzer Hosen - eben sommerlich bekleidet - in der Sonne zu sitzen. Gerade wo es ja auch durchaus wieder möglich ist, die Außengastronomie zu nutzen. Also Sommer: Wo bist du bloß? In Süditalien oder am östlichen Mittelmeer könnte eine Antwort sein. Zuletzt war die warme bis heiße Sommerluft auch des Öfteren in Russland und Sibirien auf Visite. Mit Spitzenwerten deutlich über 30 Grad. Doch wann will sich die Wärme mal auf den Weg nach Deutschland machen?

In der neuen Wetterwoche wohl eher nicht. Und damit dürfte der Mai 2021 auch ohne erneuten Sommer-Vorstoß vorübergehen. Allerdings sind die Langfristvorhersagen seit einigen Tagen dabei, ihre Prognosen für den Monat Juni zu drehen. Nach den aktuellen Vorhersagen wären im Juni durchaus auch mal heiße Tage mit dabei.

Jedoch ist der Weg bis dahin noch weit und wir müssen so oder so erst einmal durch die teils verregnete neue Wetterwoche. "Nathan" ist das nächste Tief, das mit der strammen wettersteuernden Strömung am Pfingstmontag aus Westen aufzieht. Hier die Details:

Das Wetter am Pfingstmontag: Im Osten noch lange schön

Die Gewinner beim Blick auf die Wetterkarten am Pfingstmontag wohnen im Osten unseres Landes. Hier bleibt es nämlich noch lange freundlich bis sonnig und trocken, während aus Westen erneut Schauer und gelegentliche Gewitter aufziehen. Dabei weht zudem nach wie vor ein lebhafter Wind, der das Aprilwetter bei meist 12 bis 19 auch gefühlstechnisch perfekt unterstützt. Wer es wohliger haben möchte, der kann ein leichtes Auflodern des Frühsommers im Osten und Süden genießen. In Niederbayern sind bis 21, in Berlin und Brandenburg sogar bis zu 23 Grad möglich. Immerhin!

Das Wetter Dienstag und Mittwoch: Polarluft sorgt für den nächsten Absturz

Das leichte Aufbäumen der Wärme wird schon wieder niedergerungen. Denn Polarluft macht sich auf den Weg südwärts und damit geht es mit den Höchstwerten auf nur noch 11 bis 17 Grad runter. Am kühlsten ist es in der Eifel, am mildesten im Osten. Dabei weht ein generell lebhafter, teils auch stürmischer Wind, der außerdem weitere Schauer und Gewitter übers Land treibt. Ein bisschen bevorzugt bleibt beim wechselhaften Wetter vor allem der Süden. Hier sind die Regengüsse seltener und die Sonne hat mehr Chancen.

Das Wetter am Donnerstag: Zumindest etwas milder

Unser Mai geht auch am Donnerstag durchwachsen weiter. Neben freundlichen Abschnitten mit zum Teil gewittrigen Regengüssen. Lupenreines Aprilwetter also, das allerdings mit weniger Wind und leicht ansteigenden Temperaturen von 12 bis 18 Grad daherkommt.

Das Wetter Freitag und am Wochenende: Neues Tief, oder nicht?

Björn Alexander

Für das Ende der Woche sehen die Wettercomputer derzeit noch größere Unsicherheiten. Einerseits ist ein neues Tief im Rennen, das diesmal allerdings von Osten herüberziehen könnte. Andererseits gibt es aber auch Ansätze bei den Computermodellen, die dieses Tief nicht kommen sehen. Nimmt man diese optimistischen Berechnungen als Grundlage, dann könnte es ein durchaus freundliches Wochenende werden, an dem uns außerdem ansteigende Temperaturen erwarten würden. Nach 13 bis 20 Grad am Freitag, klettern die Temperaturen demnach auf 15 bis 23 Grad am Samstag und auf 16 bis 24 Grad am Sonntag. Und weil der Mai im Anschluss ans Wochenende eh nur noch einen Tage dauert, schauen wir direkt mal auf die Prognose der Höchstwerte am Montag. Klappt es noch mit den 25 Grad? Noch sieht es eher nicht so aus. Aber mit Spitzenwerten um die 22 bis 23 Grad sind die momentanen Vorhersagen auch nicht allzu weit entfernt.