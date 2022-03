Im vergangenen Jahr prallten zwei Deutsche mit einem Motorboot auf dem Gardasee mit dem Boot eines italienischen Paares zusammen. Die Deutschen wollen nichts bemerkt haben, die Italiener kommen ums Leben. Nun endet der Prozess mit Haftstrafen.

Im Prozess nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee in Italien hat das Gericht in Brescia die beiden angeklagten Deutschen zu Haftstrafen verurteilt. Der Bootslenker erhalte vier Jahre und sechs Monaten und der Bootsbesitzer zwei Jahre und elf Monate, erklärte Richter Mauroernesto Macca in der norditalienischen Stadt. Damit blieb das Gericht deutlich hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück, die Gefängnisstrafen von sechs Jahren und sechs Monaten beziehungsweise vier Jahren und zwei Monaten gefordert hatte.

Die beiden 52 Jahre alten Münchener prallten am 19. Juni kurz vor Mitternacht in der Nähe des Westufers des Sees mit dem Holzboot eines italienischen Pärchens aus der Umgebung zusammen. Der 37-jährige Umberto Garzarella und seine 25-jährige Freundin Greta Nedrotti starben. Die Deutschen sagten Ende Februar vor Gericht aus, in der Nacht nicht bemerkt zu haben, mit einem Boot kollidiert zu sein. Stattdessen gingen sie von Treibgut aus. Weil durch den Zusammenprall Wasser in ihr Boot eindrang, fuhren sie schnell weiter ans Ufer.

Zum Zusammenstoß kam es nach Rekonstruktion der Polizei um 23.30 Uhr, etwa 100 Meter vor dem Hafen von Portese. Das leistungsstarke Motorboot erfasste das kleine Holzboot der Italiener mit hoher Geschwindigkeit. Laut Obduktionsergebnis starb der 37-Jährige sofort an seinen schweren Verletzungen. Seine Begleiterin hätte vielleicht gerettet werden können. Wie das "Giornale di Brescia" berichtet, könnte sie laut ersten Erkenntnissen aus dem Obduktionsbericht nach dem Aufprall noch einige Minuten am Leben gewesen sein, bis sie schließlich 100 Meter tief im Gardasee versank.

Beide Männer entschuldigten sich in den zurückliegenden Verhandlungen bei den Hinterbliebenen. Staatsanwältin Maria Cristina Bonomo lehnte diese Erklärung in ihrem Plädoyer ab. Sie warf dem Hauptangeklagten vor, den ganzen Nachmittag über Alkohol getrunken zu haben und daher nicht mehr fahrtauglich gewesen zu sein, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Sein Zustand habe den tödlichen Unfall provoziert. Die Männer waren wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.