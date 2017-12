Panorama

Sadomaso-Sex im Netz bestellt: Deutscher Kinder-Folterer in Florida verurteilt

Meinrad K. kauft im Darknet ein Mädchen, um es "wie einen Hund zu behandeln" und eine "Reihe sadistischer Sex-Aktivitäten" auszuführen. Doch das Mädchen gab es nicht. Jetzt sitzt der Deutsche lebenslang im US-Gefängnis.

Als Meinrad K. Mitte Juni in Orlando im US-Bundesstaat Florida landet, klicken die Handschellen. Im Gepäck des 55-jährigen Managers eines Pharmaunternehmens finden die Beamten Gewichte, Klammern, Seile, Klebebänder und Kameras. Damit will K. sein Opfer, ein 13 Jahre altes Mädchen, quälen und missbrauchen.

Über das Internet hatte der Deutsche, der zuletzt in der Schweiz lebte, das Folter-Treffen verabredet und zuvor bereits 5000 Dollar an seinen US-Kontakt überwiesen. Was er nicht wusste: Der vermeintliche Vater, der das Mädchen für Sadomaso-Sex angeboten hatte, war in Wahrheit ein Undercover-Agent.

Sechs Monate nach seiner Verhaftung wurde K. jetzt von einem US-Bundesgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, wie "Floridatoday" berichtete. Ende April war er in eine Falle getappt, als er auf eine fingierte Anzeige im Darknet antwortete: "Er wolle das Kind "wie einen Hund behandeln" und eine "Reihe sadistischer Sex-Aktivitäten" ausführen, schrieb K. den Angaben zufolge. Er habe vor, dem Mädchen mit "gewissen Instrumenten" schwere Schmerzen zuzufügen und es zu erniedrigen.

Folter als "Spaß"

In einer weiteren Nachricht wies er seinen US-Kontakt darauf hin, dass das Mädchen furchtbar schreien werde. Es sei deshalb ratsam, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit die Nachbarn nichts hörten. Der Undercover-Agent schlug vor, die TV-Lautstärke aufzudrehen.

Kinder zu foltern sei "Spaß", "fantastisch" und "besser als Sex", hatte K. vor Gericht gesagt. Bereits zuvor habe er unter anderem einen elfjährigen Jungen mit einem Ledergürtel gequält.

"Dieser Fall soll eine Warnung für andere Sexualstraftäter sein, die es auf Kinder abgesehen haben", sagte der leitende Ermittler dem lokalen Nachrichtenportal WKMG ClickOrlando. "Wir werden euch finden, verhaften und sicherstellen, dass ihr mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werdet."

Quelle: n-tv.de