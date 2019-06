Deutscher Kunstflieger stürzt in Fluss

Ein deutscher Kunstflieger ist bei einer Flugschau in Polen ums Leben gekommen. Er habe mit seinem Flugzeug eine Drehung vollführt, dann sei die Maschine plötzlich in den Fluss Vistula in der Stadt Plock gestürzt, berichtet die polnische Nachrichtenagentur Pap unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr. Die Leiche des Mannes sei aus dem Wrack geborgen worden.

Eine Jak-52 fliegt über Dessau (Archivbild). (Foto: imago images / Lutz Sebastian)

Der Pilot soll demnach um die 60 Jahre alt gewesen sein und früher für die Lufthansa gearbeitet haben. Er flog eine kleine Jak-52-Maschine, ein Flugzeug aus der früheren Sowjetunion. Weitere Einzelheiten zur Identität des Piloten sind noch nicht bekannt.

Laut polnischen Medien wurde die Bergung des Wracks durch schlechte Sicht und eine starke Strömung behindert. Es soll etwa 20 Meter vom Flussufer entfernt in einer Tiefe von drei bis sechs Metern gelegen haben. Die Flugschau wurde nach dem Unfall unterbrochen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.