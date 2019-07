In Geilenkirchen klettern die Temperaturen auf 40,5 Grad. Damit wird die bisherige Höchstmarke von 2015 überboten. Doch der Rekord hat nur kurze Zeit Bestand. Wenige Stunden nach der offiziellen Prüfung des Deutschen Wetterdienstes ist es in einer anderen Kleinstadt noch heißer.

Egal ob Kairo, Ibiza oder Lissabon - in vielen südeuropäischen Urlaubsorten ist es momentan kühler als hierzulande. Noch nie war es in Deutschland zuvor so heiß. Die Meteorologen melden immer neue Höchstwerte.

Nachdem in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit 40,5 Grad ein neuer Spitzenwert gemessen worden war, registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon einen Tag später eine weitere Rekordtemperatur: Nach vorläufigen Messergebnissen wurden im niedersächsischen Lingen 41,5 Grad verzeichnet. Dieser Wert wurde um 15.10 gemessen, sagte ein Sprecher. Doch auch dieser neue Wert wird wohl nur sehr kurze Zeit Bestand haben. Denn laut DWD steigen die Temperaturen weiter. "Es wird noch heißer", hieß es. Ein DWD-Meteorologe in Essen kündigte sogar an: "Es gibt Sonne von morgens bis abends. Es wird knüppelheiß." Zuvor wurden bereits um 14.20 Uhr in Bonn-Roleber 40,6 Grad gemessen.

40,5 Grad standen auf dem Thermometer in Geilenkirchen. (Foto: dpa)

Während sich viele Menschen zur Abkühlung in Freibäder, Seen und ans Meer stürzten, hat die Hitze auch ernstere Folgen für die Natur - und das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen: Das AKW soll wegen der steigenden Wesertemperatur voraussichtlich am Freitag abgeschaltet werden. Dann werde für das Flusswasser die kritische Temperaturgrenze von 26 Grad erwartet, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums. Das Wasser der Weser wird zur Kühlung des Atommeilers genutzt und anschließend wieder in den Fluss geleitet.

Auch morgen wird es ähnlich heiß

Die neuen Rekordtemperaturen lösten außerdem eine Diskussion über das Leben mit häufigen Hitzewellen aus. So forderten die Grünen ein "Recht auf Homeoffice" für Büroangestellte und ein "Recht auf Hitzefrei" für Arbeitnehmer mit Freiluftberufen. Die Klimakrise sei eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, heißt es in einem "Hitzeaktionsplan" der Partei, über den "Spiegel Online" berichtete.

Das Recht auf Arbeit von Zuhause solle demnach für alle Beschäftigten gelten, "sofern dem keine betrieblichen Gründe entgegenstehen". Der Bericht zitiert Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter mit den Worten: "Wir brauchen dringend einen koordinierten Hitzeaktionsplan, um unsere Gesellschaft auf die extreme Hitze vorzubereiten und unsere Gesundheit zu schützen."

Auch morgen wird es ähnlich sonnig und heiß bei meist 28 bis 40 Grad. Erst nachmittags sind im Südwesten erste Hitzegewitter möglich. Und die werden am Wochenende immer häufiger und intensiver und beenden die ganz große Hitze. Am Samstag liegen die Temperaturen zwischen 24 bis 34 Grad. Der Sonntag bringt 20 bis 32 Grad.

Ermittelt werden die Temperaturen beim DWD übrigens einerseits mit Hilfe des hauptamtlichen Messnetzes mit rund 180 Wetterstationen. Dazu kommen mehr als 800 Stationen im nebenamtlichen Netz, so dass es insgesamt rund 1000 offizielle Stationen gibt. Für die Erfassung der Temperaturen sind laut DWD aber lediglich rund 500 Stationen relevant, die möglichst flächendeckend übers Land verteilt sind. Außerdem gibt es Messwerte von Partnernetzen, die beispielsweise an Flughäfen betrieben werden, etwa von der Nato oder der Bundeswehr. Laut DWD fallen 42 Stationen in diese Kategorie