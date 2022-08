Ein Rekord wird es wohl nicht werden, brutzelig-heiße Temperaturen stehen Deutschland dennoch bevor: Zum Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle dürften die Thermometer in der Spitze um die 40 Grad anzeigen, sagen Meteorologen. Zum Wochenende wird es dann wieder etwas kühler.

Deutschland steht an diesem Donnerstag der heißeste Tag der Woche bevor. Nach Angaben der ntv-Wetterredaktion erreichen die Temperaturen lokal bis zu 40 Grad. Die höchsten Werte werden in Südwestdeutschland und in der südlichen Mitte erwartet. Vom Südwesten bis in den Osten wird es teils sehr heiß, die Höchstwerte liegen bei 23 Grad auf den Nordfriesischen Inseln sowie auf Helgoland, 36 Grad in Mittelfranken bis örtlich 40 Grad am Oberrhein.

Im äußersten Westen und Nordwesten bleibt es mit 27 bis 32 Grad laut den Vorhersagen etwas kühler. Hier gibt es anfangs erste Schauer, später allgemein einige Quellwolken und später von Benelux und der Nordsee her einzelne Schauer und Gewitter, die am Abend mitunter kräftig ausfallen können, lokal besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Der bislang heißeste Tag des Jahres wird der Donnerstag vermutlich nicht werden. So waren etwa im Juli in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad gemessen worden. "Der Donnerstag wird zwar heiß, aber es sieht nicht danach aus, dass wir die 40-Grad-Marke knacken", sagte ein DWD-Meteorologe. Der Hitzerekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad und wurde am 25. Juli 2019 in Nordrhein-Westfalen ermittelt.

Die Nacht zum Freitag könnte allerdings ungemütlich werden: Mit bis zu 23 Grad steht eine sogenannte tropische Nacht bevor - ab Tiefstwerten von mehr als 20 Grad spricht man davon. Vielen Menschen fällt es bei diesen Temperaturen schwer, Schlaf zu finden.

Zum Wochenende entspannt sich die Wetterlage dann aber. Laut ntv-Wetterredaktion breiten sich Schauer und Gewitter langsam Richtung Osten und Süden aus. Spätestens am Samstag ist die Hitze aus ganz Deutschland zumindest vorübergehend vertrieben. Am Freitag werden in der Spitze noch einmal 35, am Samstag dann nur noch 28 Grad erreicht.