Im Landkreis Leipzig kommt es bei einem Überholmanöver zu einem schweren Unfall. Ein Fahrzeug kann dem entgegenkommenden Auto noch ausweichen, ein zweites kollidiert jedoch mit diesem. Drei Menschen sterben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Sachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Leipzig mit. Demnach ereignete sich der Unfall mit zwei Fahrzeugen gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße 2 bei Elstertrebnitz im Landkreis Leipzig, an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt.

Den Ermittlungen zufolge überholte ein Auto, ein Volkswagen, in Richtung Zeitz zwei Lastwagen, woraufhin ein entgegenkommendes Auto auswich und zum Stehen kam. Ein dahinter fahrendes Auto - ein Trabant - versuchte ebenfalls auszuweichen, stieß dabei jedoch mit dem die Lastwagen überholenden Fahrzeug zusammen und fing sofort Feuer. Die drei Insassen des Autos starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle.

Der 64-jährige Fahrer des anderen Autos wurde demnach verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Unfallaufnahme bleibt die B2 vorerst gesperrt.