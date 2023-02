Duo richtet Massaker in Billardhalle in Brasilien an

Acht Tote nach Spielniederlage Duo richtet Massaker in Billardhalle in Brasilien an

Nach einem Billardspiel, das wohl verloren wurde, greifen zwei Männer in Brasilien zu Waffen und richten mehrere Menschen regelrecht hin. Eines der Opfer: ein 12-jähriges Mädchen. Einer der Verdächtigen stirbt im Schusswechsel mit Spezialeinheiten der Polizei, der andere stellt sich.

Bei einem bewaffneten Angriff in einer Bar in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Sieben Menschen starben bei der Attacke in der Stadt Sinop im Bundesstaat Mato Grosso in Zentralbrasilien, unter ihnen ein zwölf Jahre altes Mädchen. Einer der mutmaßlichen Täter starb nach einem Schusswechsel mit einer Spezialeinheit der brasilianischen Polizei in einer ländlichen Gegend 15 Kilometer von Sinop entfernt, wie die Behörde mitteilte. Der zweite Verdächtige ist mittlerweile festgenommen. Das brasilianische Portal "g1" teilte ein Foto des Mannes, auf dem er mit einer Wahlkampfmütze des im vergangenen Jahr abgewählten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro zu sehen ist.

Die beiden Männer hatten brasilianischen Medienberichten zufolge in der Bar Billard-Partien verloren, bei denen um Geld gespielt wurde. Einige Medien berichten, die Täter seien nach ihrer Niederlage aufgezogen worden.

Videoaufnahmen einer Sicherheitskamera, die dem brasilianischen Portal "g1" vorliegen, zeigen in brutaler Weise das Massaker. Vor dem Billardladen, der überdacht, aber zur Straße geöffnet ist, steigt einer der Täter aus einem Pick-up-Truck. Er hält eine Pumpgun in der Hand und läuft mit erhobenem Lauf auf mehrere Tische zu, an denen Menschen sitzen, die von dem anderen Mann mit einer Schusswaffe in Schach gehalten werden. Vor allem der Täter mit der Pumpgun schießt auf alle Menschen in dem Raum, bis sie regungslos daliegen oder geflüchtet sind. Einige Medien berichten, einer der Täter habe der 12-Jährigen, die flüchtete, in den Rücken geschossen.

Vor dem Verlassen des Billardladens läuft einer der Täter dann zu einem der Billardtische und greift nach etwas, das mehreren Medienberichten zufolge die Geldsumme sein könnte, welche die beiden Männern bei ihrem Spiel verloren hatten. Es soll um umgerechnet rund 730 Euro gegangen sein.