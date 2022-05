Neue Bluttat in den USA Ein Toter und vier Schwerverletzte in kalifornischer Kirche

Am Samstag erschießt ein junger Mann im US-Bundesstaat New York mindestens zehn Menschen anscheinend aus rassistischen Motiven. Nur einen Tag später wird Feuer in einer Kirche auf der anderen Seite der USA eröffnet. Die Polizei vermeldet eine Festnahme.

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Mensch durch Schüsse in einer Kirche in der Stadt Laguna Woods getötet worden. Vier weitere wurden schwer verletzt, wie die zuständige Polizei auf Twitter schreibt. Ein weiterer Mensch sei leicht verletzt worden, heißt es. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen und eine Schusswaffe sichergestellt.

Der Notruf aus der presbyterianischen Kirche ging den Angaben zufolge um 13.26 Uhr (Ortszeit) bei der Polizei ein. Rettungskräfte eilten zu der Kirche, um die Verletzten zu versorgen. "Ein Opfer starb vor Ort", teilte das Büro des Sheriffs weiter mit. Alle Opfer sind demnach Erwachsene.

Bilder im Internet zeigten Rettungsfahrzeuge, die vor einer Kirche standen. Das Büro des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, teilte mit, es arbeite mit den Behörden vor Ort zusammen, um die Lage zu überwachen. "Niemand sollte Angst haben, zur Andacht zu gehen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern", teilte das Büro weiter mit.

Sollte der Schütze das Feuer vorsätzlich eröffnet haben, würde es sich um zweiten schweren Angriff mit Schusswaffen in den USA innerhalb eines Tages handeln. Erst am Samstag hatte ein junger Mann in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York mindestens zehn Menschen getötet.

Die Ermittler in Buffalo gehen von einem rassistischen Motiv aus. Der 18-jährige weiße Mann wird angeklagt, mit einem Sturmgewehr gezielt schwarze Mitbürgerinnen und Mitbürger erschossen zu haben. Nach Polizeiangaben waren 11 der 13 Opfer schwarz.