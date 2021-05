Es ist eins der berühmtesten Gebäude der Welt und auch der Treppenlauf auf seinen 1576 Stufen ist jedes Jahr ein großes Spektakel mit internationaler Beteiligung. Bis die Corona-Pandemie im letzten Jahr eine Pause erzwingt. Nun soll der Treppenlauf im New Yorker Empire State Building wieder stattfinden.

Der Treppenlauf im New Yorker Empire State Building, der 2020 noch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Veranstaltung sei für den 26. Oktober geplant, teilten die Organisatoren am Montag in New York mit.

Allerdings dürften diesmal wegen der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie nur 125 Teilnehmer dabei sein, die ausgelost werden sollen. Zudem müssten eine Corona-Impfung nachgewiesen und Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Üblicherweise Hunderte Menschen dabei

2019 hieß der Sieger Piotr Lobodzinski. Er schaffte es in 10 Minuten und 5 Sekunden - hier kurz nach dem Zieleinlauf. (Foto: AP)

Eigentlich war die 43. Auflage des Treppenlaufs, bei dem üblicherweise Hunderte Menschen dabei sind, für den 12. Mai 2020 geplant gewesen. Im Jahr zuvor hatte der Pole Piotr Lobodzinski die 1576 Stufen des berühmten Hochhauses in Manhattan in 10 Minuten und 5 Sekunden erklommen und das Rennen damit gewonnen. Ralf Hascher aus Ulm in Baden-Württemberg kam mit 12 Minuten und 52 Sekunden als achter Mann ins Ziel. Bei den Frauen war Suzy Walsham aus Singapur in den vergangenen Jahren nur schwer zu schlagen gewesen.

Anders als bei solchen Hochhaus-Läufen in China oder dem Nahen Osten winkt in New York kein Preisgeld. Den Rekord von 9 Minuten und 33 Sekunden über die 86 Stockwerke hatte 2003 der Australier Paul Crake aufgestellt. Den Siegrekord der Männer hält der Deutsche Thomas Dold, der zwischen 2006 und 2012 siebenmal als Schnellster oben war.

Kürzlich Feier zum 90. Geburtstag

Am 1. Mai hatte das Hochhaus - einst höchstes der Welt - seinen 90. Geburtstag gefeiert. "Das Empire State Building, internationale Ikone und Symbol der Träume, hat vor 90 Jahren Rekorde gebrochen und war ein Trendsetter", sagte der Chef der Betreiberfirma Realty Trust, Anthony Malkin, zu diesem Anlass. "Heute ist es voll modernisiert für das 21. Jahrhundert."

Das höchste Gebäude der Welt ist das mit Antenne inzwischen rund 443 Meter hohe Empire State Building allerdings schon lange nicht mehr. Den Titel verlor es 1972 an das frühere World Trade Center, heute sind alleine in New York rund ein halbes Dutzend Türme höher. Aber noch immer zählt das Empire State Building zu den bekanntesten und beliebtesten Wolkenkratzern der Stadt, die Betreiber sprechen gar vom "berühmtesten Gebäude der Welt".