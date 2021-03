Jetzt legt der Frühling sich mal so richtig ins Zeug. Direkt zu Beginn der neuen Wetterwoche bringt Hoch "Nicole" uns zunächst einmal viel Sonne und deutlich ansteigende Temperaturen. Selbst die Sommermarke von 25 Grad könnte erstmalig in diesem Jahr geknackt werden. Doch das Erwachen des frühsommerlichen Frühlings währt leider nicht allzu lange.

Bis einschließlich Mittwoch ist in Sachen Sonne und Wärme alles gut. Dann ereilt uns der nächste Wetterwechsel. Am Gründonnerstag rauscht erst ein Tief durch und anschließend die Temperaturen runter. Und leider ist die Abkühlung aus heutiger Sicht auch eine ziemlich nachhaltige, die uns noch in den Tagen nach dem Ostermontag beschäftigen dürfte.

Gleichzeitig mit dem Wetterwechsel beginnt auch ein neuer Monat. Zeit also für einen kleinen Rückblick auf den März 2021. Stand jetzt bleibt der März mit knapp 50 Litern Regen pro Quadratmeter deutschlandweit betrachtet etwas zu trocken. Das entspricht nämlich nur knapp 90 Prozent des langjährigen Regensolls. In Sachen Sonne liegen wir momentan bei etwas über 100 Stunden (rund 85 Prozent). Dabei war es bisher etwas zu kalt. Aber bei den letzten beiden Punkten wird jetzt kräftig nachgebessert. Denn jetzt beginnt die Zeit von Frühlingshoch "Nicole".

Montag: Nur noch im Nordosten grau

ntv-Meteorologe Björn Alexander (Foto: ntv)

Wir starten oft mit Sonne in die neue Wetterwoche. Einzig im Nordosten zeigt sich der Himmel häufig grau mit letztem Regen. Dort wird es erst zum Nachmittag langsam freundlicher, während der große Rest sich schon mal über reichlich Sonne freuen kann. Und das alles bei 12 Grad an der Nordsee und 22 Grad am Oberrhein.

Dienstag: Herrlich sonnig und warm

Überall wird es herrlich sonnig und lecker warm. Wir knacken verbreitet die 20 Gradmarke, im Südwesten sind bis 24 Grad, lokal auch schon 25 Grad möglich. Lediglich direkt an der Küsten ist es mit 14 bis 18 Grad kühler.

Mittwoch: Frühsommer in Bestform

Es erwartet uns ebenfalls viel Sonne. Und dabei liegt der Frühsommer in der Luft bei meist 20 bis 25 Grad. Einzige Ausnahme: die Nordlichter mit kühleren 14 bis 18 Grad.

Gründonnerstag: Vor Norden kühler

Eine schwache Kaltfront sorgt in der Nordhälfte für spürbare Abkühlung auf 9 bis 16 Grad. Über der Mitte sind häufiger Wolken unterwegs mit einzelnen Schauern im Osten des Landes. Im Norden und Süden wird es nach jetzigem Stand sonnig bei meist 18 bis 22 Grad südlich von Main und Mosel.

Karfreitag: Mehr Wolken und auch im Süden kühler

Die Wolken werden überall zahlreicher, lassen zum Teil aber auch der Sonne noch etwas Platz. Dabei können vor allem im Osten und Süden einzelne, leichte Schauer unterwegs sein. Die Temperaturen: 7 Grad im Erzgebirge und 15 am Oberrhein.

Karsamstag: Ein freundlicher, aber unterkühlter Wechsel

Alles in allem sieht es gar nicht so schlecht aus. Uns erwartet nämlich ein freundlicher und überwiegend trockener Mix aus Sonne und Wolken. Allerdings ist Temperatur-technisch dabei nicht so richtig viel zu erwarten bei meist einstelligen 6 bis 9 Grad. Lediglich an Ems und Rhein werden 10 bis 13 Grad erreicht.

Ostersonntag: Weiterhin kaum Schauer, aber kühl

Der Ostersonntag startet kalt und in Berglagen mit leichtem Frost. Dafür bleibt es tagsüber mehrheitlich trocken und teilweise sonnig. Was uns allerdings bei den Temperaturen auch am Tage nicht so richtig weiterhilft. Frühlingsfeeling gibt es nach Stand jetzt höchstens am Oberrhein bei 16 Grad. Sonst werden es maximal 8 bis 14 Grad. Und auch am Ostermontag bleibt eher unterkühlt mit höchstens 9 bis 16 Grad.