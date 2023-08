Derzeit regnet es in Deutschland übermäßig viel, die Temperaturen sind für den Hochsommer weitgehend mau. Welche Chancen noch auf Baden gehen und Eisessen bestehen, verrät ntv-Wetterexperte Björn Alexander.

ntv: Regen, Sturm und Kälte - der Herbst scheint sich schon mal breit machen zu wollen. Lässt sich der Sommer jetzt schon den Rang ablaufen?

Björn Alexander: Das Wochenende verläuft noch unter Einfluss der Tiefs mit einem eher frühherbstlichen Anstrich. Doch Mitte nächster Woche steigen die Chancen auf mehr Sonne und Wärme, vielleicht sogar Hitze. Kurzum: Der Sommer will sich noch nicht unterkriegen lassen.

Wie viel Regen müssen wir bis dahin noch über uns ergehen lassen?

Je nach Wettermodell liegen die Regenmengen bis nächste Woche Dienstag verbreitet bei 25 bis 50 Liter pro Quadratmeter. Vor allem im Stau der Gebirge mit Fokus Schwarzwald und Alpen, vielleicht auch in den westlichen Mittelgebirgen sind auch größere Mengen von 60 bis 80 Litern oder mehr denkbar. Trockener zeigen sich unterdessen die Prognosen für den Osten unseres Landes.

Sommer-Comeback in Deutschland - wie heiß könnte es denn überhaupt noch werden?

Im zweiten Augustdrittel liegen die Rekorde noch im Bereich der 40 Grad; im letzten Monatsdrittel sind es ebenfalls noch äußerst heiße Spitzen um die 38 Grad. Und das ist auch eine Größenordnung, die ein Teil der Wettercomputer für die Rückkehr des Sommers vorhersagt. Es könnte also - ähnlich wie mit der bisher höchsten Temperatur des Jahres 2023 - sehr schnell sehr heiß werden.

Wo war es in diesem Jahr am heißesten und kann der Rekordwert noch fallen?

38,8 Grad im bayrischen Möhrendorf-Kleinseebach stehen an der Spitze. Auslöser war Mitte Juli ein kurzer, aber extrem intensiver Heißluft-Vorstoß. Dem zugrunde liegt, dass der Süden Europas stark aufgeheizt ist und dass damit der Hochsommer keinen weiten Weg hat. Und auch jetzt hat sich daran wenig geändert. Zumal in einigen Urlaubsregionen schon bald der nächste Sahara-Outbreak an den Start geht.

Was bedeutet das konkret?

Dass es nach einer kleinen Verschnaufpause mit aktuellen Höchstwerten von "nur noch" 30 bis knapp an die 40 Grad vor allem in Spanien und Portugal leider wieder äußerst heiß ist. Momentan zeigen die Stationsvorhersagen abermals Hotspots mit 40 bis 44 Grad. Denkbar sind in Anbetracht der Luftmasse aber auch wieder 45 Grad oder etwas darüber.

Zurück zum Wetter in Deutschland: Was erwartet uns am ersten Augustwochenende?

Laut ntv-Wetterexperte Björn Alexander kommt der Sommer nochmal mit Macht zurück. (Foto: Privat)

Der Samstag sieht besonders im Nordosten ganz gut aus. Die Schauer halten sich in Grenzen und die Sonne ist ebenso mit dabei. Derweil lässt in anderen Landesteilen das nächste Ungemach nicht lang auf sich warten. Von Westen her kommt nämlich bereits das nächste Tief mit teils kräftigen Regengüssen, Gewittern und Wind heran gerauscht. Passend dazu bleiben auch die Temperaturen im Keller mit maximal 16 bis 23 Grad.

Und am Sonntag?

Sah es in den letzten Tagen noch besser aus. Allerdings haben die aktuellen Berechnungen aus dem Westen kommenden neuen Regen und einen auffrischenden Wind im Gepäck. Auch Blitz und Donner sind im Rennen. Lediglich der Osten bleibt noch länger freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen hierbei einen neuen Tiefpunkt und landen bei 14 bis 21 Grad. Damit liegen wir dann übrigens rund 4 bis 10 Grad unterm langjährigen Mittel und insofern kann es eigentlich nur noch aufwärtsgehen.

Das wird es auch. Schon ab Montag?

Der Wochenstart verläuft noch wechselhaft bis gewittrig, windig bis stürmisch und unterkühlt bei ähnlichen Werten. Der Dienstag bringt hingegen von Süden und Südwesten schon mehr Sonne und ansteigende Temperaturen, sodass spätestens am Mittwoch auch die Sommermarke von 25 Grad wieder erreicht werden wird. Ab Donnerstag könnte die Hitzeschwelle von 30 Grad fallen.