Auf einer Grünfläche in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs kommt es zu einer Explosion mit beträchtlicher Druckwelle. Ein Mann verliert dabei ein Körperteil. Die Umstände sind bisher unklar. Zwei Personen flüchten nach dem Vorfall.

In unmittelbarer Umgebung des Hamburger Hauptbahnhofs ist es zu einer Explosion gekommen. Durch die Detonation habe ein Mann eine Hand verloren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber t-online. Zuvor hatte es Berichte über ein abgerissenes Bein gegeben. Seit dem Mittag befinden sich Polizei und Feuerwehr an der Adenauerallee im Großeinsatz. Man gehe zunächst nicht von einem Anschlag aus, so der Sprecher. Der Bereich ist aktuell weiträumig abgesperrt. Medienberichten zufolge soll sich die Explosion auf einer Grünfläche in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs an der Adenauerallee ereignet haben.

Es habe eine Explosion eines kleinen Gegenstandes gegeben, teilte die Hamburger Polizei mit. Um welchen Gegenstand es sich handelt, konnte sie zunächst nicht sagen. Einige Medien berichten, es könne sich um einen präparierten Tennisball gehandelt haben.

Auf Twitter informiert die Polizei über den Einsatz. "Aktuell liegen keine Hinweise für eine Gefahr der Bevölkerung vor", heißt es in einem Tweet. Zwei mögliche Täter seien auf der Flucht. Es sei davon auszugehen, dass die Männer sich kannten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Die beiden Geflüchteten hätten sich mit der verletzten Person vor der Explosion getroffen, heißt es bei t-online unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Ein Zeuge berichtete laut NDR von einem lauten Knall und einer Druckwelle, die noch auf der anderen Straßenseite zu spüren war. Im Anschluss soll ein schwer verletzter Mann weggerannt sein. Ein Notarzt, der auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war, wurde dem Bericht zufolge umgeleitet und griff den Schwerverletzten an der Adenauerallee auf. Der Mann kam mit schweren Armverletzungen ins Krankenhaus.