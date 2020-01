Das Ersparte der Seniorin floss in ein vermeintliches Wunderritual.

Einfach das Ersparte auf den Sportplatz legen, dann wird die Tochter nicht sterben: Mit diesem Trick haben eine Betrügerin und ihre Komplizin eine alte Dame in Nordrhein-Westfalen ausgeraubt. Nun ermittelt die Polizei.

Eine falsche Wunderheilerin hat in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen das Ersparte einer Rentnerin in Papierschnipsel "verwandelt". Die ältere Dame sei auf einem Parkplatz von einer ihr unbekannten Frau angesprochen worden, die ihr sagte, ihre Tochter würde sterben, wenn nicht mit einem besonderen Ritual das "Böse" vertrieben werde, teilte die Kreispolizeibehörde Soest mit. Eine zweite Frau sei hinzugekommen und habe die Richtigkeit der Angaben bestätigt.

Das vermeintliche Wunderritual habe dann darin bestanden, die Ersparnisse der Rentnerin in ein Handtuch einzuwickeln und auf einem Sportplatz abzulegen. Dort sollte das Handtuch mehrere Tage liegenbleiben. Der von dem Trick geschädigten Frau kamen laut Polizei zwar nach wenigen Minuten Zweifel. Als sie aber zum Ablageort zurückging und das Handtuch öffnete, hätten sich darin nur noch Papierschnipsel und Taschentücher befunden.

Die Polizei machte keine Angaben dazu, um wie viel Geld die Frau betrogen wurde. Die angebliche Wunderheilerin soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sein und russisch sprechen. Das Alter der zweiten Frau wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt.