Wochenlang hatten seine Familie und Freunde verzweifelt nach ihm gesucht. In den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil an seinem Schicksal. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Tim W. ist tot.

Tim W. ist tot. Der 39 Jahre alte Familienvater war vier Wochen lang verschwunden. Seine Freunde und seine Familie starteten eine große Suchaktion. Nun ist es traurige Gewissheit: Ein Passant fand laut der Berliner Polizei in einem Gebüsch die Leiche eines Mannes, der eindeutig als der Vermisste Tim identifiziert wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor.

Der Tote wurde seit den Morgenstunden des 23. September vermisst. Zuvor hielt er sich in der Charité in Berlin am Charitéplatz auf. Zeugen berichteten, dass sie den Familienvater gegen 7.40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes bzw. des Bundeskanzleramtes gesehen haben. In der Hand soll er ein Messer gehalten und eine blutende, verbundene Wunde am linken Arm gehabt haben. Etwa 20 Minuten später haben seine Angehörigen noch mit ihm telefoniert. Seitdem fehlte von dem 39-Jährigen jede Spur.

Familienangehörige und Freunde hatten seit dem Verschwinden mit einer aufwändigen Aktion unter anderem in den Sozialen Medien nach W. gesucht. "Es tut uns unglaublich weh, euch mitteilen zu müssen, dass Tim gestern tot am Salzufer, Ecke Englische Str. in Berlin Charlottenburg gefunden wurde", heißt es in einem Post auf der Facebook-Seite der Suchaktion. Die Angehörigen bedankten sich für die große Unterstützung in den vergangenen Wochen. "Wir müssen diese Nachricht alle selbst erstmal irgendwie verarbeiten. Aber soviel in diesem Moment: Eure Worte, eure Unterstützung, eure Hilfe und die Kraft die ihr uns jeden Tag in den letzten 30 Tagen gegeben habt: Wir werden es nie vergessen."