Feuer in ICE legt Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn lahm

Zug rechtzeitig geräumt Feuer in ICE legt Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn lahm

Ein brennender Schaltschrank in einem ICE löst am Abend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Das Feuer ist zwar bald unter Kontrolle, allerdings bleibt der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn stundenlang gesperrt.

Der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn ist am Donnerstagabend wegen eines Feuers in einem ICE gesperrt worden. Nach Angaben der Feuerwehr Köln brannte ein Schaltschrank im Türbereich des hinteren Teils des Zuges. "Das Feuer breitete sich daraufhin im Zugabteil aus. Der ICE befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Bahnsteig im Bahnhof Flughafen", teilte die Feuerwehr mit.

Der Rauch habe sich sehr schnell ausgebreitet, berichtete ein Feuerwehrsprecher. "Der Zug wurde rechtzeitig geräumt." Eine Person erlitt den Angaben zufolge eine leichte Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Alarm bei der Feuerwehr ging gegen 19 Uhr ein. Gegen 19.45 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle und anschließend gelöscht. Der Bahnhof blieb noch stundenlang gesperrt, auch weil er noch vom Rauch befreit werden musste. Der Flugbetrieb sei in keiner Weise betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Airports auf Anfrage. Der Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Nach Angaben der Feuerwehr Köln waren etwa 60 Kräfte und 20 Fahrzeuge im Einsatz, darunter auch die Flughafen-Feuerwehr und die Bundespolizei.