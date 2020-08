Unglück in beliebter Bucht Fisch tötet Angler mit Sprung an die Brust

In Australien kommt es bei einem Angler-Ausflug zu einem tödlichen Unfall. Ein Fisch springt aus dem Wasser in ein Boot und trifft einen Mann folgenschwer an der Brust. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich schon einmal ereignet.

Ein Angler ist in Australien durch einen Fisch getötet worden, der aus dem Wasser in sein Boot gesprungen war. Der 56-Jährige war mit seiner Familie und Freunden auf einem Angelausflug in der Bucht von Darwin Harbour, als er von einem großen Fisch an der Brust getroffen wurde, wie die Polizei der Region Northern Territory nun berichtete.

Die Angler brachten den Mann rasch ans Ufer, wo er trotz einer Herzdruckmassage durch Sanitäter starb. Es handele sich um einen "außergewöhnlichen Unfall", die Familie und die anderen Insassen des Bootes stünden unter Schock, erklärte die Polizei. Um welche Art Fisch es sich bei dem betroffenen Tier handelte, ist bislan unklar. Jedoch zitiert "ABC News" einen Angler, der von einer 18 Kilogramm schweren Makrele berichtete. Ihm zufolge soll der Schlag ein "stumpfes Trauma" ausgelöst haben.

Bei einem ähnlichen Vorfall im Jahr 2018 hatte eine Frau nur knapp überlebt, nachdem ihr beim Angeln von einer springenden Makrele der Hals aufgeschlitzt worden war. Die Makrele soll mehr als eineinhalb Meter in die Höhe gesprungen sein.