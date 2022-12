Das Grand Diamond City Hotel and Casino in Kambodscha an der Grenze zu Thailand ist beliebte Anlaufstelle für Glücksspieler. Plötzlich bricht dort Feuer aus. Stundenlang kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen, es kommt zu dramatischen Rettungsversuchen.

Bei einem Brand in einem Kasino-Hotel im Nordwesten Kambodschas sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung von Poipet der Zeitung "The Phnom Penh Post". Bei den meisten Todesopfern handele es sich um Kambodschaner und Thailänder. Viele Menschen seien von den Flammen eingeschlossen worden. Die Opferzahl könne noch weiter steigen, da die Feuerwehr viele Teile des ausgebrannten Gebäudekomplexes noch nicht erreicht habe, sagte ein Behördensprecher.

Das Feuer in dem Grand Diamond City Hotel and Casino in Poipet an der Grenze zum benachbarten Thailand sei aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwoch gegen Mitternacht ausgebrochen, meldeten örtliche Medien. In einigen Berichten war die Rede von einer Gasexplosion im Küchenbereich, doch eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht.

Verzweifelte Sprünge in die Tiefe

Auf Videos in Medien und sozialen Netzen ist zu sehen, wie Menschen auf Fenstersimsen vor den Flammen Zuflucht suchen, einige springen auch in die Tiefe. "Zwei Menschen waren sofort tot, als sie auf dem Boden aufschlugen", sagte ein Retter aus Thailand dem Sender CNN. "Vier bis fünf weitere brachen sich die Beine". Andere sollen sich auf dem Dach des Gebäudes in Sicherheit gebracht haben.

Das Feuer sei offenbar im ersten Stockwerk ausgebrochen und habe sich dann rasch ausgebreitet, hieß es weiter. Die Flammen hätten das Hotel umschlossen und auch auf Nachbargebäude übergegriffen. Erst nach rund neun Stunden habe der Brand unter Kontrolle gebracht werden können. Mehr als 300 Feuerwehrleute sowie Hubschrauber seien im Einsatz gewesen. Auch aus der nahe gelegenen thailändischen Stadt Aranyaprathet seien Rettungskräfte zur Hilfe geeilt.

Der thailändische Sender PBS berichtete, das Hotel an der Grenze sei bei Thailändern sehr beliebt, da Glücksspiel in ihrem Land verboten sei. Poipet hat rund 100.000 Einwohner und ist rund 350 Kilometer von Phnom Penh entfernt, der Hauptstadt des autoritär regierten Kambodschas.