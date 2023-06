Bei großen Schauspielerinnen und Schauspielern haben viele Hollywood vor Augen. Eine Oscar-reife Leistung zeigt nun aber ausgerechnet ein Flughörnchen im Internet. Es täuscht vor, von einem Besen erschlagen worden zu sein.

Ein Flughörnchen ist mit einer beeindruckenden schauspielerischen Leistung zu einem Star im Internet geworden. Der virale Clip, der vermutlich in Thailand aufgenommen wurde, zeigt, wie das Tier seinen Tod geradezu inszeniert. Bei dem Mordwerkzeug handelt es sich um einen Besen, den das Hörnchen zunächst umstößt. In einem nächsten Schritt legt sich das Tier unter den Besenstiel und positioniert ihn an verschiedenen Stellen über seinem Körper.

Schließlich entscheidet es sich für eine Platzierung direkt über der Brust, breitet die Arme weit aus und bleibt sekundenlang regungslos liegen. Ein Beobachter, der an dieser Stelle des Schauspiels hinzukommt, muss das Tier für tot halten, alle viere von sich gestreckt, erschlagen von einem Küchenbesen. Allerdings hat das Hörnchen offenbar nicht genug Geduld, um bis zu seiner Entdeckung lange genug regungslos liegenzubleiben.

Es bewegt sich kurz danach bereits wieder, legt den Besen beiseite und putzt sich. Vermutlich handelt es sich um ein zahmes Tier, denn neben der Szene mit dem Besen steht ein kleiner Käfig. Ob das Flughörnchen seinen Auftritt nur vollführte, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder ob es sich um ein Ergebnis von Dressur handelt, bleibt unklar.

Die Nutzerin @BirrelleBee aus Kanada teilte den Clip, der ursprünglich von einem unbekannten Nutzer aus Thailand am 3. Juni hochgeladen worden sein soll. Die Wiederveröffentlichung wurde inzwischen mehr als 22 Millionen Mal aufgerufen und dürfte Menschen in aller Welt erheitert haben.

"Ich liebe es, wie er überprüft, ob man noch da ist", schrieb einer. "Das ist so gut, ich will auch eins", schrieb ein anderer Nutzer. Ein Twitter-Nutzer wies außerdem darauf hin, dass Tiere wie schwarze Flughörnchen nicht domestiziert werden sollten und schrieb: "Diese Tiere müssen in freier Wildbahn leben."