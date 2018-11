Panorama

Richter spricht hartes Urteil: Frau badet Kinder in kochendheißem Wasser

Die junge Mutter Amanda Reyer will ihre Kinder bestrafen, weil sie ihr Bett zerstört haben - und greift zu einem drastischen Mittel. Nun wird sie zu 40 Jahren Haft verurteilt.

In US-Bundesstaat Alabama muss sich die 25-jährige Amanda Reyer vor Gericht für eine besonders grausame Tat verantworten: Sie badete ihre Kinder in kochendem Wasser. Der erfahrene US-Richter Robert Baker sprach von einem der schlimmsten Fälle seiner Karriere. Mit Tränen in den Augen hatte er die Angeklagte gefragt: "Ihr Baby hat gekocht, was haben Sie sich dabei gedacht?"

Im Gerichtssaal versuchte die junge Mutter, dieses Vorgehen als Erziehungsmaßnahme zu erklären. Weil sie das Bett zerstört hatten, habe sie ihre zweijährige Tochter Adriauna und ihren fünfjährigen Sohn Cameron bestrafen wollen. Im Fernsehen habe sie gesehen, wie ein Familien-Berater dazu aufrief, Kinder mit kaltem Wasser zu bestrafen. Daran habe sie sich orientiert, sich aber für warmes Wasser entschieden.

Kinder leiden ein Leben lang

Das Bad hatte schwerwiegende Folgen für die Kinder: Adriauna erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades an über 70 Prozent ihres Körpers. Cameron verbrannte ab der Taille. Beide Kinder werden die Auswirkungen der Tat ihr Leben lang spüren.

Reyer, bei der ein verminderter IQ von 76 gemessen worden war, gab an, die Kinder sofort aus dem Wasser gezogen zu haben, nachdem sie festgestellt hatte, wie heiß das Wasser tatsächlich war. Diese Behauptung wurde jedoch von einem Gutachter entkräftet: Es kommt heraus, dass die kleine Adriauna mindestens zwei Mal getaucht worden ist. Zudem kam vor Gericht zutage, dass es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art handelte. Die Kinder mussten bereits im Vorfeld zweimal aus einem zu heißen Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz gerettet werden.

Adriauna lebt inzwischen bei ihrer Großmutter väterlicherseits, Cameron bei einer Pflegefamilie. Der Kleine soll wohl zukünftig adoptiert werden. Die Mutter wurde für Tat zu einer Haftstrafe von 40 Jahren verurteilt.

Quelle: n-tv.de