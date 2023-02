Koons erschuf im Laufe seiner Karriere Hunderte "Balloon Dogs" in verschiedensten Größen. (Archivbild)

Eine Messebesucherin wollte wohl nur testen, ob es sich beim "Balloon Dog" um einen echten Ballon handelt. Dabei zerstört sie versehentlich das rund 40.000 Euro teure Kunstwerk des berühmten Malers und Bildhauers Jeff Koons. Doch auch für die Scherben finden sich Interessenten.

Eine Sammlerin hat auf einer Kunstmesse in den USA versehentlich eine Glasskulptur des berühmten Künstlers Jeff Koons umgestoßen und den auf einen Wert von 42.000 Dollar (rund 40.000 Euro) geschätzten Ballon-Hund ("Balloon Dog") zerstört. Er habe gesehen, wie die Frau gegen die blau glänzende Skulptur geklopft habe, dann sei das Kunstwerk plötzlich umgekippt und "in tausend Stücke zerschellt", sagte der Künstler Stephen Gamson einem US-Fernsehsender.

Ihm sei es so vorgekommen, als wollte die Frau mit ihrem Klopfen testen, ob es sich um einen echten Ballon handelte, sagte Gamson. Andere Besucher dachten Berichten zufolge zunächst, bei der Skulptur-Zerstörung auf der Kunstmesse Art Wynwood in Miami handele es sich um eine Performance. Ein Video auf Gamsons Instagram-Account zeigt, wie Angestellte die Glassplitter zusammenkehren. Der Künstler habe versucht, die zerbrochene Skulptur zu erwerben, weil sie eine "coole Geschichte" habe, schreibt er in seinem Post.

Eine Expertin sagte der Zeitung "Miami Herald", die Besucherin habe die Skulptur nicht absichtlich zerstört und der Schaden sei durch eine Versicherung abgedeckt.

Der Maler und Bildhauer Jeff Koons lässt sich bei seinen Arbeiten von Alltagsgegenständen wie beispielsweise Ballon-Tieren inspirieren. Seinen Ballon-Hund gibt es in verschiedensten Größen, von rund 30 Zentimeter bis zu zehn Metern Höhe.