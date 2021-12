Über seinen Impfstatus will Biontech-Gründer Ugur Sahin lange nicht viel sagen. Er ist der Meinung, dass er sich nicht selbst in den Mittelpunkt rücken solle, sondern die Wissenschaft. Dann kommt ein Anruf mit einer tragischen Nachricht.

Falschinformationen in den Sozialen Medien sowie der Überlebenskampf eines engen Freundes haben Biontech-Gründer Ugur Sahin dazu veranlasst, ein Foto von sich beim Erhalt einer Impfung zu teilen. "In den sozialen Medien gab es Fehlinformationen, dass ich angeblich nicht geimpft bin", schreibt Sahin in einem Beitrag auf der Karriereplattform LinkedIn. "Seit einigen Monaten drängen mich Freunde, ein Foto von meiner Impfung zu posten, um diese falschen Gerüchte auszuräumen." Bisher habe er das abgelehnt, schreibt Sahin, da er glaubt, dass es in seiner Kommunikation nicht um ihn selbst gehen sollte, sondern um "Daten, Fakten und Erkenntnisse".

So hatte Sahin seinem Beitrag zufolge eigentlich geplant, in der noch laufenden Woche ein Update über frühe Daten zur Omikron-Variante zu geben und über die Vorbereitungen bei Biontech zu informieren, die geplant sind, falls die Variante sich als dominant erweisen sollte. Dies tut er dann auch auf nicht allzu viel Raum und schreibt, dass es wichtig sei, direkt mit Boosterimpfungen zu beginnen und nicht auf neue Vakzine zu warten. Es zeigt sich aber, dass der 56-Jährige diesmal offenbar ganz anders kommunizieren möchte.

Kollegen und Ehepartner: Die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin, beide drei Mal geimpft. (Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool)

Er teilt ein Bild von sich. Darauf ist er mit hochgekrempeltem Ärmel zu sehen, während ihm eine Impfung per Spritze verabreicht wird. Sahin schreibt dazu: "Tatsächlich haben meine Frau und ich beide drei Dosen erhalten." Keine Überraschung ist, dass Sahin sowie seine Frau und Biontech-Mitbegründerin Özlem Türeci Dosen des eigenen Impfstoffs bekamen. Dann erklärt Sahin, was ihn dazu bewogen hat, seine Ansicht zur Kommunikation zu ändern und eben genau dieses Foto zu teilen. Im Kurzen: Es war ein Anruf in dieser Woche.

"Der Feind ist Angst. Wir denken es ist Hass, aber es ist Angst."

"Ich war zutiefst traurig zu erfahren, dass ein alter Schulfreund von mir derzeit um sein Leben kämpft", erklärt Sahin. "Er kämpft gegen schweres Covid-19 und ist seit drei Wochen an einem Beatmungsgerät." Von der Frau des Freundes habe Sahin erfahren, dass dieser und seine Familie nicht geimpft seien.

"Ich habe nicht gefragt, warum sie diese Entscheidung getroffen haben", erklärt Sahin. "Menschen haben unterschiedliche, persönliche Gründe."

Ugur Sahin in seinem emotionalen, öffentlichen Beitrag, in dem er zur Impfung aufruft. (Foto: Ugur Sahin auf LinkedIn)

Die häufigste Ursache, schreibt Sahin, scheine jedoch Angst zu sein, die oft durch Fehlinformationen und Misstrauen geschürt werde. "Angst ist nicht rational, aber sie fühlt sich immer echt und berechtigt an", erklärt der Wissenschaftler. Es sei die Angst der Menschen, die oft in Wut und Hass umschlage.

Mit Zahlen und Fakten lasse sich Angst nur schwer bekämpfen. "Manchmal kann Angst besser besiegt werden, indem man persönliche Erfahrungen teilt." Um diejenigen zu erreichen, die persönlich mit ihren Ängsten zu kämpfen haben, möchte er daher ein Bild seiner Impfung Anfang 2021 teilen.

Mittlerweile ist auch klar geworden, warum Sahin dem Beitrag ein Zitat von Mahatma Gandhi vorangestellt hatte: "Der Feind ist Angst. Wir denken es ist Hass, aber es ist Angst."