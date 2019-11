Geisterfahrer rast in Jugendliche

14-Jähriger tödlich verletzt Geisterfahrer rast in Jugendliche

Auf der Flucht vor der Polizei fährt ein 34-Jähriger auf der falschen Fahrbahnseite und missachtet mehrere rote Ampeln. An einer Kreuzung stößt er mit zwei Jugendlichen zusammen. Eines der Opfer erliegt in der Klinik seinen Verletzungen.

Ein Autofahrer ist an einer Ampel in München in eine Gruppe Jugendlicher gerast und hat dabei einen 14-Jährigen tödlich verletzt. Der Mann flüchtete zunächst von der Unglücksstelle, wurde aber wenig später gefasst, wie die Polizei mitteilte.

Der 34-Jährige war am Freitag kurz vor Mitternacht auf der Flucht vor der Polizei, fuhr dabei auf der falschen Fahrbahnseite und missachtete mehrere rote Ampeln. An einer Kreuzung stieß er mit den beiden 14 und 16 Jahre Jugendlichen zusammen, die gerade die Straße überquerten. Ersten Erkenntnissen nach zeigte die Fußgängerampel grün, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht, wo der 14-Jährige wenig später starb.

Der 34-Jährige verursachte bei seiner weiteren Flucht einen zweiten Unfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Als Beamte den Flüchtigen stellten, leistete er zunächst Widerstand. Weil auch er Verletzungen erlitten hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.