Mancherorts hatte es vergangene Woche mehr als 40 Grad - doch mit der Extremhitze ist es nun erstmal vorbei. Es bleibt zwar warm, doch gibt es auch in manchen Landesteilen Abkühlung, zum Teil begleitet von Blitz und Donner.

Auch die neue Woche bringt etliche bewegte Momente mit. Zu Beginn steht nochmals eine Hitzespitze mit Werten über 35 Grad an. Im Anschluss lässt es Tief "Daniela" samt teils kräftigen Gewittern deutlich abkühlen, was auch im Süden die Hitzewelle nach zehn Tagen mit über 30 Grad beenden wird. Erst in der zweiten Wochenhälfte nimmt der Hochsommer dann erneut Anlauf.

Allerdings dürfte sich die Hitze zum Juli-Ende wesentlich zahmer zeigen als zuletzt. Keine 40 Grad, keine 35 Grad, sondern "lediglich" Höchstwerte bis 32 oder 33 Grad - das zeigen zumindest die aktuellen Prognosen der Wettermodelle. Normales Sommerwetter also.

Problematisch bleibt dabei die Lage an der Regenfront. Auch wenn regional jetzt mal wieder teils gewittrige Regengüsse aufkommen, so mildert das maximal die Waldbrandgefahr und gibt den Wiesen und Feldern etwas nassen Nachschub. Tiefgründig bleibt die Lage in den Böden aber nach wie vor angespannt.

Derweil deuten die Wettercomputer insbesondere im Alpenraum eine sehr regenreiche letzte Woche im Juli an. Je nach Wettermodell sind teilweise über 100 Liter pro Quadratmeter binnen der nächsten Tage möglich. Das würde ganz Deutschland ebenfalls ganz gut tun - vorerst heißt es aber, sich mit dem zu begnügen, was da kommt. Hier die Details.

Montag: Letzte Hitzespitze des Julis 2022

Der Wochenstart bringt uns den vorerst letzten Hitzehöhepunkt mit verbreitet 30 bis 37 Grad. Am heißesten wird es vom Rhein-Main-Gebiet über Franken und Sachsen bis nach Berlin und Brandenburg. Lediglich an der Nordsee ist es deutlich kühler mit 22 bis 27 Grad. Doch im Tagesverlauf bestimmt zunehmend Tief "Daniela" mit einem kräftigen Wind und der aufziehenden Kaltfront unser Wettergeschehen.

So beginnt der Montag verbreitet sonnig, einzig im Nordwesten und Westen werden die Wolken rasch zahlreicher und bringen erste Regenschauer mit. Am Nachmittag sind in der Westhälfte sowie später dann auch in den Alpen zum Teil intensive Regenschauer und Gewitter zu erwarten, stellenweise können neben Starkregen auch Sturmböen und Hagel dabei sein. Selbst das Risiko für einzelne Tornados ist leicht erhöht.

Das gilt ebenso am Abend und in der Nacht auf Dienstag, wenn die Unwettergefahr im Osten und Süden ebenfalls ansteigt. Von Starkregen bis hin zu schweren Sturmböen ist alles mit dabei, bevor es hinter Blitz und Donner spürbar abkühlt.

Dienstag: Durchlüften ist angesagt

Es erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Am freundlichsten und meist trocken wird es hierbei in einem Streifen von Baden-Württemberg bis Sachsen. Südlich der Donau fällt zunächst noch teils kräftiger und gewittriger Regen, der erst nachmittags nachlässt. Bei lebhaften, an der Nordsee in Böen auch stürmischem Nordwestwind gibt es im Norden nur noch 18 bis 23, im Süden 24 bis 28 Grad - da ist nach der Hitze erst einmal Durchlüften angesagt.

Mittwoch und Donnerstag: Feines Sommerwetter

Zur Wochenmitte geht es zeitweise sonnig und überwiegend trocken weiter. Nur in Alpennähe droht ein höheres Schauer- und Gewitterrisiko. Dazu bringen es die Temperaturen am Mittwoch auf 18 bis 28 und am Donnerstag auf 18 bis 32 Grad - Hotspot ist erneut der Südwesten.

Freitag und am Wochenende: Juli endet versöhnlich

Nach der teilweise sehr intensiven Hitzephase in der Vorwoche will der Juli ziemlich versöhnlich enden. Zwar wird es am Freitag von den Alpen bis zu den Mittelgebirgen zunehmend gewittrig. Sonst ist es aber noch oft sonnig. Höchstwerte zwischen 20 Grad an der Nordsee und bis 30 Grad an der Oder. Am Wochenende sind im Südosten noch einzelne Gewitter möglich, während es im großen Rest schöner und sonniger weitergeht. Dazu erreichen die Temperaturen zwischen 22 und 32 Grad; wobei der Sonntag nach jetzigem Stand der wärmere Tag werden dürfte.