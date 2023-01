Ein Spieler oder eine Spielerin aus Bremen knackt den Eurojackpot und kassiert unglaubliche 107,5 Millionen Euro. Das ist einer der höchsten Lotto-Gewinne, der in Deutschland je erzielt wurde.

In Bremen hat ein Glückspilz rund 107,5 Millionen Euro beim Eurojackpot gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie in Münster mitteilte, tippte der Spieler oder die Spielerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41 und 43 sowie die Eurozahlen 10 und 11. Der Gewinn ist eine der höchsten Summen, die bisher beim Eurojackpot erzielt worden sind.

In der Gewinnklasse zwei gewann ein Tipper aus Baden-Württemberg neben je einem Spieler aus Tschechien und Ungarn eine Summe in Höhe von 764.670,60 Euro. Neun Spieler kassierten 143.746,20 Euro. In der Gewinnklasse vier gewannen 30 Spieler je 7.113,20 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot zu knacken, liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot hatte am 23. März 2012 in Helsinki stattgefunden. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil.

In diesem Bundesland wohnen die meisten Lotto-Millionäre

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 187 Menschen Lotto-Millionäre geworden. Ein Jahr zuvor waren es 181. Den höchsten je in Deutschland erzielten Lotteriegewinn von 120 Millionen Euro erhielt im vergangenen November ein Eurojackpot-Spieler oder Spielerin aus Berlin, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) in Hannover mitteilte. Der oder die Glückliche blieb anonym. Lotto Berlin rät Gewinnern allgemein zu Verschwiegenheit.

Ein Gewinn von mehr als 110 Millionen Euro im Eurojackpot ging bereits im Mai 2022 nach Nordrhein-Westfalen. Der mit 45 Millionen Euro bisher dritthöchste Gewinn ging im April nach Hessen - im Lottoklassiker "6 aus 49".

Die meisten Millionengewinne flossen 2022 ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (45), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (je 31) sowie Niedersachsen (15). Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 7,97 Milliarden Euro für Lotterien ausgegeben - im Vergleich mit 2021 ein leichtes Plus um 0,9 Prozent.